Cagliari o Provincia Ogliastra? Domenica c’è il referendum 

Seui domenica prossima dalle 8 alle 22 i cittadini potranno recarsi nei locali del municipio per partecipare alla consultazione popolare indetta dall'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Moi, rispondendo al quesito: «Vuoi che Seui sia inserito nella Città Metropolitana di Cagliari o in provincia Ogliastra».

L'ambito provinciale in paese ormai tra alti e bassi da circa 20 anni è la questione di cui si disquisisce spesso con eccessiva veemenza tra i sostenitori di una parte e dell'altra, fosse questa la cruna dell'ago per le sorti di un paese in crisi e spopolato. L'amministrazione comunale è apertamente schierata con l'Ogliastra, il sindaco spiega:"Voglio rappresentare il diritto ad esprimersi di coloro che voteranno per l'Ogliastra come anche di tutti gli altri che invece sceglieranno la Cìttà metropolitana". Chi sostiene la provincia Ogliastra rimarca la necessità di riferirsi a Enti e servizi accentrati in un ambito territoriale di prossimità geografica ma soprattutto omogeneità e peculiarità dei territori montani, evitando scompaginamenti dei riferimenti. Dall'alta parte si sostengono invece le ragioni di un territorio, la Barbagia di Seulo unita, precisando le effettive competenze degli enti intermedi che, per esempio, nulla hanno a che fare con l'istruzione, in questo caso il riferimento è all'autonomia scolastica in reggenza che l'Istituto Comprensivo Globale Filiberto Farci ha perso lo scorso 5 gennaio, mentre l'autonomia era stata soppressa nel 2012 quando Seui era ancora in provincia Ogliastra. (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA