Cagliari, Nzola il bomber del destino 

Un’occasione, un gol. Peraltro, un gran bel gol, col tap-in di sinistro in anticipo sul portiere a chiusura di un’azione straripante portata avanti da Sugamele, che ruba palla, scarta un altro avversario, va in profondità e sforna un assist al bacio. La prima in rossoblù non è stata affatto banale per M’Bala Nzola, che ha approfittato della maxi sosta per rimettersi al passo dei nuovi compagni e meglio, dunque, non poteva rompere il ghiaccio in partita l’altro ieri a Madrid, nell’amichevole con il Rayo Vallecano. Suo, appunto, il gol del pareggio che ha poi permesso alla squadra di Pisacane di giocarsela ai calci di rigore e aggiudicarsi il “Trofeo de Vallecas”. Un test indicativo per tutti, figurarsi per lui che aspettava questo momento da oltre un mese.

Il valore aggiunto

«La mia storia in Italia non è ancora finita», aveva detto appena sbarcato nell’Isola proprio l’ultimo giorno di mercato. «Voglio fare un grande campionato», ha rincarato la dose il 30enne attaccante angolano dopo il match con il Rayo Vallecano. È carico come una molla, manco a dirlo. Lo è dal primo giorno che ha messo piede al Crai Sport Center di Assemini e può diventare davvero il valore aggiunto alla ripresa del campionato, in questo secondo blocco della stagione, complici anche gli acciacchi di Kevin Carlos, tradito dal retto femorale proprio la mattina della partenza per la Spagna (tra oggi e domani gli accertamenti). È convinto lui ed è convinto Pisacane che aveva dato subito il via libera per il suo acquisto quando gli è stata prospettata la possibilità.

Il collaudo

Nzola rappresenta proprio quel tipo di attaccante che può fare al caso dell’allenatore napoletano. Come alternativa a Mendy, ma anche insieme al senegalese come sperimentato, del resto, sabato pomeriggio al “Campo de Fútbol de Vallecas” con indicazioni interessanti (e da approfondire quindi). Del resto, il suo talento non si scopre certo adesso. Classica punta centrale di piede mancino, con una discreta forza fisica, velocità e progressione quando attacca la profondità (anche per questo ha bisogno di essere al top della condizione per poter dare il meglio di sé). Ha il fiuto del gol e, allo stesso tempo, non si risparmia in fase difensiva. Contro il Rayo ha dato un assaggio un po’ di tutto, tra alti e bassi, inevitabilmente. Soprattutto, ha messo nelle gambe 85 minuti di partita che lo proiettano alla prossima gara di campionato contro la Juventus. È in arrivo per l’ex viola, pertanto, la prima convocazione ufficiale in rossoblù, e non è nemmeno escluso che domenica alla Unipol Domus contro i bianconeri possa addirittura esordire. Dipenderà dall’evolversi della serata.

Il destino

La sua gestione è stata chirurgica da parte dello staff tecnico rossoblù. Essendo fuori rosa a Firenze, Nzola, infatti, non ha avuto la possibilità di svolgere la preparazione estiva con la Fiorentina. Così, quando è arrivato a Cagliari ha dovuto cominciare da zero con un percorso atletico ad hoc che gli ha permesso di arrivare a ottobre con uno stato di forma quantomeno accettabile, giocando poi potrà solo migliorare. Il suo gol a Madrid sembra quasi un segno del destino. Così come lo è stato l’affare saltato per Bonazzoli che ha spinto i dirigenti rossoblù a dirottare su di lui proprio l’ultimo giorno di mercato. Il suo contratto è stato depositato in extremis, a settanta-secondi-settanta dalla chiusura della sessione estiva. Un destino che il centravanti africano - reduce da una stagione anonima tra Pisa e Sassuolo - vuole cavalcare al massimo in campo per rilanciarsi e prendersi di nuovo la scena in Serie A e con l’Angola.

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