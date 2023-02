Cagliari, nuovi percorsi a ostacoli 

Tre grandi cantieri sono già in corso (piazza Repubblica, viale Buoncammino, via Dante), altri tre si aggiungeranno nel giro di pochi giorni (via Roma, viale Trieste e piazza D’Armi): una serie di lavori pubblici che rischia di paralizzare il traffico in città. Chi abita nelle zone interessate è preoccupato per i parcheggi, i commercianti temono un calo degli affari. Non tutte le opere, poi, procedono spedite. Il sindaco chiede di avere pazienza: «La città cambierà volto, nel frattempo diamo lavoro a tante persone grazie agli appalti».

