Cagliari, nuove rotatorie contro il caos  

Nuove rotatorie nei punti più critici per il traffico, in viale Poetto, in via Roma, in piazza D’Armi. Quindi autovelox che sanzioneranno a sorpresa, a volte saranno accesi, altre volte no, sempre ben visibili e installati nelle strade più pericolose che funzioneranno da deterrente contro la velocità. Cagliari si prepara a una nuova stagione sulla viabilità: il Comune si muove per tentare di rendere meno caotico il traffico in città e migliorare la sicurezza stradale. Lo fa con un piano ben preciso. Sullo sfondo la fine (nel 2025) dei grandi cantieri che dovrebbero aiutare a dare respiro alla circolazione delle auto.

