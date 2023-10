Cagliari, notte tremenda a Firenze 

Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari, battuto dalla Fiorentina al “Franchi” 3-0 e sempre ultimo in classifica con appena due punti. Errori ancora fatali per la squadra di Ranieri e c’è sempre il portiere Radunovic sul banco degli imputati. Da un suo intervento nasce il vantaggio di Gonzalez già al 3’. Al 21’ l’autogol di Dossena (nella foto l’inizio dell’azione, Deiola cerca di fermare il tiro di Kayode), che piega le gambe ai rossoblù: la reazione nella ripresa non va oltre una traversa colpita da Petagna (peraltro in fuorigioco). Al 4’ di recupero arriva la terza rete viola con Nzola.

