«Cagliari non la lasci mai davvero» 

Luce e buio, lo Yin e lo Yang, è un mondo fatto di chiaroscuri quello dell’ep d’esordio di Spinas: “Tempo”. Fuori domani in digitale, il progetto del giovane artista e modello cagliaritano (D&G, Versace, Off-White e MSGM), Federico Spinas, classe ’95, riunisce 7 tracce dal sapore internazionale, tra hip hop, trap, R&B, influenze afrobeat e classiche. Formatosi al conservatorio di Cagliari, Spinas è senza dubbio tra le promesse del panorama urban di un’Italia, che, sempre più spesso, guarda all’Europa e non solo. Lo dimostrano le illustri collaborazioni (2ND Roof, il rapper londinese Octavian, Paryo del collettivo di producer statunitensi Internet Money, Jonnywood, Cryptic, Wizzle e molti altri), presenti nell’ep, anticipato dai singoli “Facile”, “Via da qua”, “White Tee” ft. Voga e “Comeza/Tempo”. È un cittadino del mondo, Spinas, ma nella sua musica, come canta in “Benedizione/Noia”, soffia il vento della sua terra. «Sono super legato alla Sardegna, nell’ultimo anno ho avuto più occasioni per passare del tempo a Cagliari, ma quando vado via questa terra me la porto dietro, anche perché per me è stata la motivazione per riuscire nelle cose», ci ha raccontato. «È un luogo che amo moltissimo, ma è anche un posto in cui se si hanno dei sogni, soprattutto in ambito artistico, bisogna uscire e spesso non è semplice».

Com’è andata per lei?

«Quando sono partito per provare a fare il modello, a Milano, ho ricevuto diversi rifiuti e per due mesi ho tirato avanti con i 200 euro che avevo in tasca. Poi, per fortuna, le cose hanno preso la giusta piega. Devi essere determinato e spero che il mio esempio possa ispirare altri ragazzi sardi a seguire i loro sogni, perché non è impossibile. La nostra terra, poi, ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tra sardi nel mondo ci si riconosce senza neanche parlare, perché abbiamo quel qualcosa di diverso, che ci caratterizza».

L’Isola l’ha influenzata artisticamente?

«Se c’è un artista sardo a cui sono legato è Paolo Fresu, ma a influenzare la mia musica è stato proprio il contesto in cui sono cresciuto. La Sardegna, che si abbia cento o zero, è uno de posti migliori dove crescere. A Cagliari mi sono sempre sentito al sicuro, quindi la mia, anche se ha delle sfaccettature malinconiche, è una musica positiva e il posto da cui vengo, in questo senso, mi ha influenzato moltissimo. “White Tee” parla proprio di questo, del riuscire ad andare via per avere successo, ma di essere sempre grati alla propria terra».

“Tempo”: una parola semplice, per un concetto sfuggente.

«Qualche mese fa ero a Barcellona da un’amica e ho trovato un libro di illustrazioni, ho aperto una pagina a caso e ho trovato l’immagine di un albero diviso a metà tra il giorno e la notte, con una didascalia, che descriveva il significato del tempo e combaciava perfettamente con il concept dei miei brani. Così ho scelto di intitolare l’ep “Tempo”, ma anche perché è una parola internazionale, che in musica scandisce i bpm di una composizione, mentre in italiano può essere interpretato in modi diversi, uno dei quali serve il dualismo che c’è nell’ep: il giorno e la notte, il bene e il male, opposti che creano la sfera in cui vivo».

Com’è nato il suono di “Tempo”?

«I pezzi “notturni” sono stati realizzati con lo studio itinerante, ossia io, da solo, nella mia stanza, in vari posti del mondo: Milano, Barcellona, Cagliari, New York. Quelli “diurni” tra Milano e Berlino, con diversi produttori. La particolarità del progetto è che i pezzi sono stati influenzati dai posti e dalle persone con cui mi trovavo».

Tra i featuring compaiono grandi nomi.

«Sono tutti miei amici, quindi ci siamo divertiti, abbiamo fatto la musica che ci piace e quando hai la possibilità di farlo con dei pezzi grossi dell’industria, il tuo suono si eleva. Ognuno di loro ha delle particolarità, che hanno arricchito questo progetto, che definirei con un termine nuovo: Trap&B. È stata una scommessa, ma getta le basi per quello che verrà».

