«Cagliari non ha né guida né una direzione» I Progressisti affilano le armi in vista del voto  

«Cagliari non ha né guida e neppure una direzione. Manca un governo nelle opere strategiche come nella cura degli interventi quotidiani, quelli più basilari». Quello di Matteo Massa, consigliere comunale, è stato uno dei tanti interventi all’assemblea pubblica organizzata dai Progressisti in piazza Galilei sul tema “La Cagliari che vogliamo e quella che vediamo”.

Si è parlato di cantieri che invadono la città di cui non si conoscono le tempistiche e che la rendono caotica, della scuola di via Stoccolma e delle paventate lezioni in tenda, delle strade sporche, buie e percepite come insicure dai cittadini.

«La situazione è drammatica anche per quanto riguarda la sanità cittadina», è la posizione di Francesco Agus, «per la quale il sindaco Truzzu non si è mai schierato apertamente nonostante la gravità della situazione, anteponendo così gli interessi della sua coalizione a quelli della città».

Secondo la deputata Francesca Ghirra «Cagliari rischia di perdere 60 milioni del Pnrr ed è ridicolo che il Governo affermi di volerli sostituire con fondi Fsc già previsti per altre opere. Tutto questo avviene con il silenzio complice dell’amministrazione». Per Massimo Zedda «bisogna stendere un piano programmatico regionale che pensi ai centri urbani e ai comuni della Sardegna. Perché uno sviluppo economico delle città e dei piccoli Comuni determina un beneficio per tutti. Non si può pensare che Regione e macro aree urbane seguano due strade distinte, alcune tematiche come i trasporti, la sanità l’ambiente e l’istruzione, necessitano che tutte le istituzioni collaborino tra loro».

