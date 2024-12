Cagliari, non c’è tempo da perdere 

Non è una questione di turnover. Del resto, solo Prati, Palomino e Wieteska possono essere considerati non titolari tra gli undici che hanno rotto il ghiaccio martedì sera allo Stadium. È, soprattutto, un problema di testa, di approccio, di tenuta mentale, oltre che di equilibri (e valori) in campo. Il Cagliari ha pagato forse - inconsciamente - la delusione per essersi ritrovato col cerino in mano contro Fiorentina e Atalanta nonostante due prestazioni importanti. Non ha avuto, così, la brama o la capacità di stare sul pezzo sino in fondo, come avrebbe dovuto, invece, fare per mettere in difficoltà la Juventus, almeno provarci (come aveva fatto in campionato solo due mesi e mezzo fa). Per quanto, sarebbe stato curioso vedere quale piega avrebbe preso il match se Lapadula avesse segnato dopo soli trentotto secondi. Magari la squadra di Thiago Motta avrebbe vinto e dilagato lo stesso. Magari no. Magari avrebbe sofferto la pressione di un ambiente già provato e irrequieto, incoraggiando così i rossoblù. Detto questo, la priorità per la formazione isolana è stata e continua a essere lo scontro diretto di domenica prossima a Venezia, diventato fondamentale alla luce anche del terzultimo posto in classifica (e del calendario).

È un’altra storia

L’umore non era certo dei migliori sull’aereo che ha riportato i rossoblù a Elmas nel cuore della notte. Già ieri mattina alla ripresa degli allenamenti, tuttavia, la squadra sembrava consapevole di quello che è stato Torino e di quello che, invece, sarà Venezia. Due situazioni completamente diverse tra loro, sia dal punto di vista tecnico che agonistico, e quindi della gestione. Ora, i rossoblù dovranno essere bravi, però, a resettare subito la serata con la Juve, ma anche le ultime due partite di campionato, per entrare nel clima da battaglia che li aspetterà in Laguna e per ritrovare, oltre allo spirito di sacrificio, autostima e spregiudicatezza. E infatti Nicola, nel tradizionale confronto post partita col gruppo squadra, ha preferito non calcare eccessivamente la mano sulla sconfitta limitandosi ad analizzare le situazioni in cui sono maturati gli errori più pesanti ed evidenziare quanto di buono si è visto nel primo tempo, prima del gol di Vlahovic.

I valori tecnici

La gara dello Stadium ha messo a nudo i valori tecnici individuali, nel bene e nel male. Zappa e Augello su tutti, anche nella tempesta non perdono di vista l’obiettivo e dimostrano di avere una corazza caratteriale superiore alla media. Prati e Wieteska avevano bisogno, probabilmente, di uno scenario meno complicato e più collaudato per rilanciarsi. E se gli assenti hanno (quasi) sempre ragione, l’importanza che hanno per questa squadra giocatori come Luperto, Mina, Makoumbou, Viola, Adopo e Piccoli (gli ultimi due entrati solo nel finale con il risultato già compromesso) è abbastanza evidente, ormai. Non a caso, Nicola li ha risparmiati - fisicamente in primis, ma anche mentalmente - in vista dello scontro diretto di Venezia nella speranza di recuperare anche Luvumbo per l’occasione. La Coppa Italia resta così un dolcissimo rimpianto, la salvezza una missione. Costi quel che costi.

