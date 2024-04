Cagliari, non c’è solo Zito in vetrina 

Soprattutto Zito, non solo Zito. I gioielli della nuova collezione rossoblù sono finiti nel mirino di tanti club importanti. Il gran finale di campionato del Cagliari ha acceso le luci anche sul mercato in vista della prossima stagione con diversi giocatori appetibili, sia in Italia che all’estero. Luvumbo è indubbiamente l’oggetto dei desideri, dopo l’impatto devastante che ha avuto sulla Serie A (al di là dei quattro gol e dei sei assist) e vista la sua peculiarità. Persino la Juventus è rimasta stregata, ha capito sulla propria pelle le sue potenzialità. L’angolano non è l’unico, però, in vetrina, evidentemente. Dossena potrebbe far comodo a parecchie squadre di prima fascia, pure Makoumbou ha diversi estimatori. E ancora Prati, 2003 di successo. Poi c’è lui, chiaramente, Nandez, che con il contratto in scadenza diventa il più appetibile di tutti. A meno che non decida di rinnovare in extremis. «Ho in testa solo la salvezza. Il futuro lo vedremo più avanti. Ora conta solo che il Cagliari rimanga in Serie A», ha tagliato corto il centrocampista uruguaiano subito dopo il match con la Juve. Alimentando le speranze dei tifosi e - allo stesso tempo - la possibilità che la sua avventura in Sardegna possa giungere al capolinea.

Oggetto dei desideri

Fattore Zito. «Quando c’è lui in campo tutti sappiamo che la situazione si può risolvere da un momento all’altro. E gli avversari ora lo temono», ha sottolineato, orgoglioso, qualche giorno fa Ranieri, che ci ha lavorato ai fianchi sin dal primo giorno ottenendo risultati incredibili, almeno per le tempistiche. Il Napoli c’è dietro da tempo e potrebbe provare ad affondare il colpo nei prossimi mesi considerata la rifondazione che ha in mente il patron De Laurentiis dopo il flop di quest’anno. Per il suo modo di giocare (e la crescita in fase di non possesso) sembra il giocatore ideale per la Roma di De Rossi. Ma da venerdì scorso ha un’ammiratrice in più in Italia: la Juventus. I giocatori di Allegri lo hanno subito in campo, i dirigenti bianconeri si sono poi complimentati con il Cagliari negli spogliatoi. Che sia il preludio a una trattativa? Anche dall’Inghilterra sono attese, presto o tardi, proposte indecenti. Sul piatto ballano non meno di 20 milioni.

Sotto osservazione

Premesso che il Cagliari non ha alcuna intenzione al momento di privarsi dei suoi pezzi più pregiati, nemmeno di Luvumbo, qualcuno potrebbe inevitabilmente cedere alle lusinghe e lasciare l’Isola in estate. Anche su Dossena ci hanno fatto un pensierino in tanti. A cominciare dal Bologna, che sta valutando una serie di investimenti qualora dovesse qualificarsi in Champions League. La stessa Atalanta (nella quale è cresciuto) lo starebbe monitorando. E se dovesse restare Mina, il Cagliari potrebbe anche decidere di valutare eventuali offerte. Uomini mercato, Makoumbou e Prati, potrebbero diventarlo cammin facendo. Al momento non ci sono proposte concrete, tanto meno sondaggi informali. Entrambi si sono indubbiamente costruiti una buona reputazione al primo anno in Serie A e attorno a loro il presidente Giulini e il direttore sportivo Bonato sembrano intenzionati a costruire la squadra che verrà.

Fiato sospeso

In bilico, al contrario, la conferma di Nandez. Il nodo è economico, manco a dirlo. Il giocatore punta a mantenere, quanto meno, lo stipendio attuale mentre il Cagliari tende, già dall’anno scorso, ad abbassare il tetto ingaggi per salvaguardare i conti. Per trovare un accordo, dunque, ci dovrebbero essere un passo indietro del giocatore e uno in avanti altrettanto importante della società. Nel frattempo, le sirene per il “leon” suonano ovunque. In Italia, ci sarebbe soprattutto la Roma. L’agente Bentancur, nei mesi scorsi, ha preannunciato «richieste dalla Russia e dall’Internacional di Porto Alegre». Non è da escludere nemmeno la pista che porta negli Emirati Arabi, dove sarebbero pronti a offrirgli ponti d’oro. Lui, intanto, si gode il Cagliari sino all’ultima goccia di sudore. In questo momento è davvero la salvezza il suo unico chiodo fisso. Poi si vedrà.

