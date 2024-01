Cagliari, non basta il cuore 

Il Cagliari non riesce a onorare il ricordo di Gigi Riva. Il Torino, padrone del campo per un’ora (0-2 al riposo), si impone alla Unipol Domus, mettendo a nudo i limiti in fase di costruzione dei rossoblù. Al 77’ Viola riapre la gara con un gran gol, ma al Cagliari non bastano cuore e generosità per raddrizzare la gara, rimasta aperta anche grazie alle parate di Scuffet.

Emozionante il tributo dello stadio a Gigi Riva, il campione scomparso lunedì a 79 anni. Dopo il minuto di silenzio, la gara si è fermata all’11’, con un lunghissimo applauso, da brividi. Il Cagliari ha giocato con una maglia speciale dedicata al suo bomber più grande.