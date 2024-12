Cuore, coraggio e anche una bella manovra non bastano al Cagliari per fermare la corsa dell’Atalanta in vetta alla Serie A. Nel primo tempo i rossoblù hanno costruito quattro nitide palle gol, ma il portiere ospite Carnesecchi (il migliore in campo) si è sempre opposto. C’è anche l’ombra di un rigore. Nella ripresa Gasperini schiera tutti i campioni a disposizione. Decide al 66’ Zaniolo (che esulta in modo scomposto), inutile il forcing finale dei rossoblù.