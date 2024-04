Cagliari: no trequartista, no party 

Quanto fosse importante per gli equilibri della squadra, non solo quelli offensivi, già si era capito prima della sosta a Monza, dove il Cagliari ha tirato solo una volta in porta (in occasione del gol poi annullato a Lapadula). Stesso refrain nel primo tempo contro il Verona, cinque giorni fa: no Gaetano, no party. Senza la qualità nell’ultimo passaggio (e allo stesso tempo, lo spirito di sacrificio dimostrato dal fantasista napoletano in fase di non possesso) emergono più facilmente i limiti nello sviluppo della manovra e la dipendenza da un trequartista completo che valorizzi il potenziale offensivo tenendo comunque uniti i reparti. Non a caso, la partita con i veneti, lunedì scorso, ha preso tutta un’altra piega con l’ingresso di Viola, il giocatore in rosa (con Mancosu out) che più si avvicina per caratteristiche tecniche al partenopeo col quale Ranieri era finalmente riuscito a chiudere il cerchio tra le linee di centrocampo e attacco. E a lui sembra orientato a riaffidarsi domani alla Domus: per non limitarsi a contenere l’Atalanta, ma provare a pungolarla e colpirla laddove è possibile.

Tempo al tempo

Troppo stretti, evidentemente, i tempi del recupero dal fastidio all’adduttore che lo aveva costretto a uscire nell’intervallo della gara con la Salernitana e saltare poi la trasferta in Brianza. Lunedì Gaetano stava decisamente meglio, aveva nelle gambe già quattro allenamenti completi insieme ai compagni. Ma Ranieri ha preferito non forzare per non rischiare poi di compromettere il recupero. «Gaetano non ha giocato perché avevo troppi giocatori non al meglio, tra infortuni e rientri dalle Nazionali, e non volevo inserire un altro uomo con un punto interrogativo. Non me la sono sentita. Addirittura fino alla sera prima era fuori dalle convocazioni», ha spiegato lo stesso tecnico del Cagliari a fine gara. Tempo al tempo. E con una settimana in più di allenamento il tempo è maturo. Lo tiene costantemente sotto osservazione Sir Claudio, da quando mette piede in campo sino a quando si dirige verso gli spogliatoi. Per capire quante garanzie gli può dare in un momento cruciale della stagione e in vista di una partita delicata a dir poco.

Utile e dilettevole

La sua assenza si è fatta sentire contro il Verona, anche perché nessuno dalle retrovie è stato in grado di sostituirlo nel dare i giusti impulsi alla manovra e innescare Luvumbo a sinistra e, soprattutto, le due punte Lapadula e Shomurodov (che ha tanti pregi, ma non quelli del trequartista). Gaetano vale per due, anzi per tre. Oltre a impreziosire e rifinire l’azione, è un attaccante a tutti gli effetti (in due mesi ha segnato tre gol, gli stessi di Lapadula e Petagna insieme dall’inizio del torneo) e diventa il centrocampista in più (o il primo difensore) quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Prende tante botte, altrettante ne dà. L’uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, insomma. Napoletano sino al midollo, è ancora di proprietà del club partenopeo dove spera di tornare, presto o tardi, dalla porta principale. Intanto, si sta godendo l’attimo cagliaritano, vuole lasciare il segno nella salvezza. Poi a giugno si vedrà.

