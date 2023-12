“Cagliari NO Limits” tra sport e inclusione 

Sport e inclusione. Sono i concetti chiave di "Cagliari NO Limits", la manifestazione sportiva curata dalla Polisportiva Olimpia Onlus, giunta alla decima edizione, che si sta svolgendo da lunedì e fino a domani, al Cus Cagliari in via Is Mirrionis e che coinvolge atleti con disabilità cognitive. Una quattro giorni dal respiro internazionale: ad affrontarsi in competizioni calcistiche negli impianti di Sa Duchessa saranno compagini di rilievo.

«Vedremo in Sardegna per la prima volta e in esclusiva, la partecipazione delle compagini dell’Asd Brasil Club, Asaca (Francia), Warrington Wolves (Australia), Sport Insieme Castellarano, USV Dui Sorru (Corsica), UPD Isolotto di Coverciano e Monaco che hanno deciso di sposare la Mission della nostra onlus», spiega il presidente della Polisportiva Olimpia Onlus Carlo Mascia: «La decima edizione della Cagliari NO Limits è ancora più ricca. I nostri atleti si cimenteranno in diverse attività». La manifestazione è entrata nel vivo ieri con l'inizio dei tornei internazionali che proseguiranno anche oggi, dalle 9 alle 16, nella palestra del Cus.

Le premiazioni sono previste per stasera alle 21. Intanto mercoledì c’è stato un corteo composto da circa 150 atleti, preceduto dalla band Seui In Street, che ha attraversato le vie del centro. «Questo evento è un’opportunità di notevole rilevanza per i nostri atleti, ma al contempo anche per tutta la Sardegna, in quanto, oltre alla partecipazione alle gare sportive, è prevista l'allestimento di uno stand conoscitivo sulla promozione e la valorizzazione dello sport inclusivo nel territorio isolano», prosegue Mascia: «Le attività sportive consentono alle persone diversamente abili, di migliorare la qualità della vita, facendo loro raggiungere il massimo dell’autonomia».

