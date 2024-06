Cagliari-Nicola, stretta finale 

Per anni si sono incrociati come grandi rivali nelle rincorse alla salvezza. Ora il Cagliari e Davide Nicola potrebbero trovarsi dalla stessa parte. È infatti il tecnico torinese, classe 1973, il prescelto dal presidente rossoblù Tommaso Giulini per ereditare la panchina da Sir Claudio Ranieri. Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'Empoli, che dopo la salvezza conquistata all'ultima giornata aveva fatto scattare il rinnovo automatico del contratto, ma in un faccia a faccia ieri il tecnico ha spiegato il suo desiderio di raggiungere la Sardegna. E oggi ci sarà il primo incontro tra l'allenatore e il ds rossoblù Nereo Bonato.

La rincorsa

Una scelta non facile, perché il Cagliari ha bussato a parecchie porte, prima di gettarsi sull'ex difensore del Genoa. In principio fu Marco Baroni, che però, dopo aver salvato il Verona, ha colto al volo l'opportunità datagli dalla Lazio, una stagione da disputare finalmente senza dover pensare solo al mantenimento della categoria. Poi Paolo Vanoli, che dopo aver portato il Venezia in A è finito nel mirino del Torino. E ancora Luca Gotti, che però proprio ieri è stato confermato ufficialmente dal Lecce fino al 2026. E allora il Cagliari ha rotto gli indugi e si è gettato su Nicola. Qualche abboccamento per sondare il terreno e poi ecco l'assalto con un ostacolo da superare.

Braccio di ferro

Perché Nicola non è libero, ma ha un contratto con l'Empoli rinnovato automaticamente dopo la salvezza arrivata all'ultima giornata con la vittoria contro la Roma. Le certezze della conferma sono diminuite col cambio del direttore sportivo, con Accardi, l'uomo che aveva scelto Nicola per sostituire Aurelio Andreazzoli, che ha salutato per trasferirsi alla Sampdoria. Al suo posto è arrivato Roberto Gemmi, che si è trovato subito a dover gestire una questione così delicata come quella tecnica. I toscani hanno sempre pensato a un futuro con Nicola, fino a quando lo stesso tecnico, ieri, nell'atteso incontro col presidente Corsi e lo stesso Gemmi, ha spiegato le sue ragioni e, soprattutto, il desiderio di accettare le avances del Cagliari. Che avrebbe proposto un contratto pluriennale (due o tre anni). Ecco perché, a questo punto, l'Empoli ha dato il via libera all'allenatore per dialogare, già da oggi, col ds rossoblù Nereo Bonato. Se il Cagliari e il tecnico arriveranno all'accordo, a questo punto la palla passerà alle due società.

Asso nella manica

Perché l'Empoli, come detto, non farà barricate, ma non regalerà il tecnico. Difficile che il club rossoblù versi una sorta di riscatto, più probabile che a sbloccare la trattativa possa essere uno sconto sul cartellino di Razvan Marin. Il centrocampista romeno, infatti, dopo due anni di prestito dovrebbe passare ai toscani per circa 2 milioni, oltre al 50% su una eventuale futura rivendita. Il Cagliari, per poter portare Nicola in Sardegna, potrebbe essere disposto ad abbattere il costo del cartellino, mantenendo solo la percentuale sulla prossima cessione. E quindi già oggi potrebbe finalmente essere il giorno giusto per il matrimonio tra il Cagliari e Nicola.

