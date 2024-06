Cagliari-Nicola, si va verso il sì Nzola per l’attacco 

Manca ancora la fumata bianca, ma per Davide Nicola tutte le strade portano a Cagliari. Questione di tempo e di incastri giusti, visto che l'Empoli, prima di mollare l'allenatore torinese, vuole trovare un sostituto e ottenere un indennizzo dal club rossoblù. Che, manco a dirlo, non ci sente proprio quando dalla Toscana chiedono cash circa un milione, mentre se ne può parlare per l'inserimento di un giocatore che segua Nicola nel suo viaggio in Sardegna.

La lunga attesa

Informalmente, il tecnico è in continuo contatto col ds rossoblù Bonato per organizzare le operazioni di mercato, compreso il rinnovo in vista per Viola, che si legherà al club per uno o due anni appena rientrerà dalle vacanze negli States. E Bonato lavora anche con l'Empoli per poter chiudere definitivamente l'accordo. I toscani potrebbero aver individuato in D'Aversa, “scippato” al Cesena, il sostituto di Nicola in panchina. E avrebbero offerto al Cagliari uno tra Ismajli e Luperto, entrambi difensori centrali classe '96, con l'albanese favorito, a una cifra di poco superiore a quella di mercato. Questione di tempo, come detto, con il clic giusto che può arrivare da un momento all'altro, magari già oggi, col primo nuovo tassello per il Cagliari 2024-25.

Grandi manovre

Di certo, a sbloccare la trattativa non sarà Marin, che l'Empoli ha deciso di non riscattare. Il Cagliari riaccoglie il centrocampista, che con la rete di ieri nell'esordio a Euro2024 con la Romania è ha acceso i riflettori per eventuali acquirenti. L'arrivo di uno tra Ismajli e Luperto renderebbe meno traumatica l'uscita di un difensore. Mina si è legato al Cagliari per i prossimi due anni, ma i pretendenti non mancano e una buona Copa America con la Colombia (nonostante la clausola da 2 milioni) sarebbe un'ulteriore spinta. E Dossena è nel mirino del Bologna, che lo avrebbe messo tra gli obiettivi per l'esordio in Champions. Sul fronte entrate, il ds Bonato ha sottolineato la necessità di intervenire soprattutto sull'attacco. Un reparto che ha visto tornare ai rispettivi club di appartenenza Petagna (Monza), Shomurodov (Roma) e Oristanio (Inter), con gli ultimi due che potrebbero tornare nel mirino, a cifre decisamente ribassate. Lapadula, che si prepara alla Copa America con il Perù, fa gola a chi, in Serie B, punta al grande salto, con Brescia e Palermo in prima fila. In entrata, il Cagliari potrebbe chiedere all'Inter il giovanissimo Pio Esposito (classe 2005), rientrato dal prestito allo Spezia. E torna di moda il nome dell'angolano Nzola, già accostato in passato ai rossoblù, che la Fiorentina avrebbe deciso di lasciar partire.

