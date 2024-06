Cagliari, Nicola si avvicina 

Cagliari ed Empoli lavorano ancora alle carte che porteranno alla fumata bianca. Ma intanto anche il penultimo ostacolo per lo sbarco in Sardegna di Davide Nicola, ossia la scelta del suo sostituto in Toscana, è stato eliminato. E se mai ci fossero ancora dei dubbi, ci ha pensato il patron degli azzurri, Fabrizio Corsi, a spazzarli via con un'intervista rilasciata al Tg toscano della Rai: «Nicola merita una statua perché ha fatto un'impresa, ma ora ha scelto altri lidi».

Il via libera

Proprio l'intervista del presidente dell'Empoli sembra aver sistemato gli ultimi tasselli per un'operazione definita da tempo. Corsi ha parlato prima di Nicola: «Per Nicola sono dispiaciuto, ci sarebbe da fargli una statua e virtualmente gliela faremo come è stata fatta per altri. Ha fatto un’impresa e ovviamente se lui ha preferito altri lidi vuol dire che non ci ha visto come la miglior opzione per la sua carriera. Questo è un punto fondamentale sul quale si va invece a ricercare chi vede Empoli come una opportunità». Ed ecco una vera e propria investitura per quello che sarà il suo successore: «La scelta di D’Aversa nasce dal perché è un allenatore che ha contenuti e ha questo appeal nei confronti della squadra. Mi è piaciuto e a sensazione mi è sembrata la persona giusta per condurre la squadra». Insomma, l'Empoli ringrazia Nicola e prepara la panchina a D'Aversa. Ultimo incastro, l'accordo col Cagliari, chiamato a rimborsare i toscani per la perdita di un tecnico che, con la salvezza, aveva rinnovato in automatico il contratto. La società rossoblù dovrebbe versare un indennizzo di circa un milione o, più probabilmente, andare ad acquistare uno dei giocatori che l'Empoli ha sistemato sulla lista dei partenti, Sebastiano Luperto e Ardian Ismajli, entrambi difensori centrali ed entrambi classe '96.

Sistemato anche questo ultimo tassello, il Cagliari potrà finalmente svelare il segreto di Pulcinella, il contratto con Nicola, un biennale con opzione per un terzo anno, con l'obiettivo di proseguire sul percorso tracciato da Claudio Ranieri.

Un King rossoblù

Dopo il rinnovo di Leonardo Pavoletti fino al 2026, ecco anche quello della punta zambiana Kingstone Mutandwa, che ha allungato il suo contratto con i rossoblù fino al 2027. Kingstone, classe 2003, arrivato in Sardegna la scorsa estate, ha iniziato la sua avventura con la Primavera di Fabio Pisacane, per poi conquistare l'attenzione di Ranieri. Che prima lo ha fatto allenare con la prima squadra e poi, lo scorso 3 marzo, gli ha concesso anche l'esordio in Serie A, proprio contro l'Empoli di Nicola. Alla fine, Kingstone ha totalizzato cinque presenze con la rete, all'ultima giornata, contro la Fiorentina.

Per lui, l'11 giugno, anche l'esordio con la nazionale dello Zambia, nei minuti finali della gara persa 1-0 con la Tanzania. Ma il futuro, soprattutto con il Cagliari, sembra suo e sarà Nicola, si spera, a lanciarlo definitivamente in Serie A.

