Cagliari, Nicola riparte dai rimpianti 

Le traverse di Luvumbo e Viola, un altro tentativo di Zito, Azzi due volte a tu per tu col portiere. Nemmeno sommando le partite con Roma e Como il Cagliari aveva avuto così tante occasioni come quelle create (e non concretizzate) l’altro il ieri a Lecce. Il paradosso di una serata stregata, la prima in trasferta, indubbiamente agevolata dalla superiorità numerica per tutto il secondo tempo, e che raffredda i bollenti spiriti. Lasciando, però, la stesse sensazioni, positive, di una settimana fa e la consapevolezza di aver comunque trovato un’identità e maturato quella mentalità costruttiva e vincente a prescindere dal risultato finale (la classifica non è l’aspetto primario in questa fase della stagione, ha ribadito lo stesso Nicola dopo il match), dall’avversario e dal fattore ambientale.

Il campo e la classifica

«Già ci avrebbe innervosito il pareggio, figuriamoci la sconfitta». Il commento a caldo dell’allenatore rossoblù meglio non poteva riassumere lo stato d’animo della squadra che, nonostante le difficoltà e gli errori, crede in quello che fa e dimostra di avere idee intriganti e il coraggio per portarle avanti. Così, il campo oggi - altro paradosso - rassicura più della classifica, per quanto il Cagliari non sia l’unica squadra che sta ancora carburando in Serie A. C’è poi chi sta peggio. E chi molto peggio.

Due punti in tre partite non sono magari in linea con le aspettative considerate le tre partite. Il calendario offre tuttavia a Pavoletti e compagni una nuova doppia chance alla Domus, tra la sfida col Napoli e quella con l’Empoli, per rimettersi sul binario giusto e spazzare via sul nascere i fantasmi.

La lucidità atletica

I rimpianti logorano, ma pesa più l’incapacità di andare in porta, e non è certo questo il caso del Cagliari che, semmai, deve darsi una regolata in fase difensiva, soprattutto nelle palle inattive. Probabilmente è anche la scarsa lucidità atletica a fare la differenza in questo momento, probabilmente quando lo stato di forma avrà raggiunto un livello ottimale certi errori sotto porta saranno meno frequenti. Detto questo, Luvumbo è in crescita. Lo stesso Piccoli, in calo rispetto alle precedenti uscite, ha avuto la sua chance in avvio di gara. Luperto si conferma l’uomo giusto al posto giusto dopo l’addio di Dossena. I vari Mina, Palomino e Viola hanno messo poi ulteriori minuti preziosi nelle gambe. E il fantasista calabrese, così come l’ultimo arrivato Gaetano, saranno fondamentali nell’evoluzione tattica, nella quale il trequartista potrebbe avere un ruolo chiave.

Il calendario

La sosta probabilmente arriva a pennello, consentirà ai rossoblù di tirare il fiato - sia fisicamente che mentalmente - dopo due mesi intensi. Allo stesso tempo, Nicola potrà concentrarsi su determinati concetti e sui passaggi a vuoto, almeno con chi non sarà impegnato in Nazionale. La sfida col Napoli alla ripresa del campionato già toglie il fiato, quale occasione migliore, però, per sollevare l’asticella. E dimostrare, nella propria comfort zone, di poter giocare da Cagliari anche contro le big del torneo. Una settimana dopo, arriva l’Empoli (di Nicola sino a tre mesi fa). Il campionato è appena iniziato e sta già entrando nel vivo. Cagliari, su la testa.

