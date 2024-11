Cagliari, Nicola riabbraccia i nazionali 

Cagliari, arrivano i nostri. Il polacco Wieteska è stato il primo a rientrare martedì in Sardegna e riaggregarsi ieri al gruppo. Sono già nell’Isola e sono attesi oggi al “Crai Sport Center” di Assemini il rumeno Marin (grande protagonista in Nations League con una doppietta contro Cipro), lo slovacco Obert (in campo in entrambe le partite), il portiere albanese Sherri e l’italiano Prati (impegnato con l’Under 21 di Nunziata). Gli ultimi a tornare entro stasera (e in campo quindi da domani) saranno il colombiano Mina, il peruviano Lapadula e l’angolano Luvumbo.

Nel momento in cui Nicola avrà tutti a disposizione, potrà finalmente fare il punto e capire su chi poter puntare per l’undici iniziale domenica alla ripresa del campionato, a Marassi contro il Genoa, a partire dalle 12.30. Decisivo sarà anche il parere dello staff medico e non è escluso che il tecnico piemontese sciolga soltanto sabato le riserve sulla formazione, nell’allenamento di rifinitura. Se non addirittura il giorno della partita al risveglio. Per l’occasione potrà contare anche su Mina e Adopo che hanno scontato la squalifica.

E mentre la squadra accelera ad Asseminello, prosegue la mobilitazione per Genova. Sono già oltre quattrocento i tifosi che hanno acquistato il biglietto per il match di Marassi.

