Cagliari-Nicola da un momento all’altro 

È questione di giorni, di ore, probabilmente. Davide Nicola è l’allenatore in pectore del Cagliari, l’annuncio potrebbe arrivare persino questa mattina nella conferenza stampa che terrà il direttore sportivo Nereo Bonato alla Unipol Domus per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e la linea per quella che verrà. O al massimo entro la fine della settimana, con la presentazione magari all’inizio della prossima. L’Empoli (a cui il 51enne tecnico piemontese è legato per un altro anno) e il club rossoblù (che ha già raggiunto un accordo con il diretto interessato) stanno intensificando i contatti e limando gli ultimi dettagli per quantificare una sorta di indennizzo di fine rapporto non essendoci una vera e propria clausola rescissoria (come per esempio nel caso di Vanoli con il Venezia). E per quanto i tempi possano anche dilungarsi più del previsto, difficilmente ci sarà un dietrofront. Il dado è tratto, tutti si sono sbilanciati ormai. Gli stessi toscani avrebbero già individuato in Eusebio Di Francesco, proprio lui, il profilo ideale per ripartire dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata e la cessione, presumibilmente, dei pezzi più pregiati.

Linea e priorità

Nel frattempo, il Cagliari si è portato avanti con il lavoro. Non solo ha strappato a Nicola l’ok per un contratto di due anni più l’opzione per un terzo con un ingaggio di un milione circa a stagione. Nell’incontro che si è tenuto martedì a Torino tra l’allenatore e il ds rossoblù, c’è stato un primo prospetto sul mercato. Sono state chiarite le priorità tecniche per mettere il successore di Claudio Ranieri nelle condizioni migliori possibili. Si sarebbe parlato persino dei giocatori in scadenza con tanto di benestare sui rinnovi di Pavoletti e Viola per i quali, ormai, manca solo l’ufficialità.

La trattativa

L’Empoli stringe forte la corda, vuole monetizzare il più possibile il divorzio da Nicola, per quanto abbia voltato pagina da giorni. Già lo aveva fatto, probabilmente, nel momento in cui aveva sostituito il direttore sportivo Accardi con Gemmi, proprio per dare una nuova impronta. La chiave di volta dovrebbe essere Marin, ex rossoblù, in Toscana ormai da due stagioni ma ancora di proprietà del Cagliari che potrebbe fare uno sconto sostanzioso sui 2 milioni per il cartellino tenendosi il diritto del 50% sulla rivendita. Basta poco, pochissimo, dunque, per sbloccare la trattativa e liberare Nicola che, nel frattempo, sta già studiando l’attuale rosa rossoblù per capire come valorizzarla, come rinforzarla e, soprattutto, come adattarla al suo tipo di calcio.

Salutano in tre

Domani intanto scadono le opzioni dei riscatti, quelle per Shomurodov, Petagna e Oristanio nel caso del Cagliari che non verserà mezzo euro. I tre tornano così, rispettivamente, alla Roma, al Monza e all’Inter. Ma se nel caso del’uzbeko e del triestino l’avventura in rossoblù si può considerare chiusa, per il campano è già stata impostata una trattativa parallela con i nerazzurri per provare a riportalo nell’Isola con una formula diversa a condizioni economiche migliori rispetto ai 4 milioni fissati la scorsa estate al momento del prestito.

