Cagliari, nella tana della Juve senza paura 

Reduce da tre vittorie (compresa la Coppa Italia), il Cagliari prova a sollevare l’asticella oggi a Torino contro la Juventus. Quasi un esame di maturità per la squadra di Claudio Ranieri, che crede nell’impresa e ha chiesto ai suoi giocatori un ulteriore sforzo prima della sosta. Anche stavolta, il tecnico di Testaccio avrà l’imbarazzo della scelta, non solo in attacco. Tra gli altri, scalpita il neo laureato Viola (foto), simbolo della rinascita rossoblù. Dall’altra parte, l’ex Allegri spera di superare temporaneamente l’Inter (in campo domani). Il fischio d’inizio alle 18.

alle pagine 50, 51