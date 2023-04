Cagliari, nella corsa verso i playoff fai attenzione alle pericolanti  

La corsa alla Serie A, con la promozione diretta o passando dai playoff, si deciderà negli scontri diretti, certo. Ma attenzione anche alle mine vaganti di una Serie B dove, a sette giornate dalla fine, nessuna delle ventidue squadre ha già lo sguardo rivolto alle vacanze, con un terzetto di formazioni a quota 39 (Ascoli, Modena e Como) equidistante da zona playoff e playout. Tutti hanno ancora un obiettivo e nessuno, al momento, può essere considerato un avversario facile. Lo sa bene il Frosinone, dominatore del campionato, che ha perso 5 punti in due scontri sulla carta scontati, contro il Cosenza (addirittura vittorioso allo Stirpe) e il Perugia (che ha sfiorato il successo nell'ultimo turno). E lo sa bene pure il Cagliari, che ha perso punti preziosissimi contro squadre che, in classifica, hanno ambizioni tutt'altro che esaltanti.

Inciampi rossoblù

Proprio guardando il calendario rossoblù, si scopre che per la banda di Ranieri sarà un percorso accidentato. Su sette gare, cinque saranno contro squadre che guardano in alto (nell'ordine Pisa, Frosinone, Parma, Ternana e Palermo), ma ci saranno anche due partite (Perugia e Cosenza) contro formazioni che stanno gettando l'anima in campo per evitare di sprofondare in Serie C. E il Cagliari dovrà stare con le antenne ben dritte, visto che fin qui, contro le pericolanti che occupano le ultime sette posizioni, solo col Benevento è riuscito a centrare l'en plein. Quattro, invece, i punti persi col Venezia, tre con la Spal e uno con Cittadella e Brescia. Pesa soprattutto il pareggio con le Rondinelle del presidente Cellino, visto che i lombardi sono ultimi in solitaria e, nel girone di ritorno, hanno conquistato appena 3 punti in dodici giornate. Ecco perché le ultime due trasferte della stagione col Perugia e il Cosenza (entrambe battute alla Domus) saranno delicatissime, con gli umbri e i calabresi protagonisti di una clamorosa risalita nel girone di ritorno. E che, finisse oggi il torneo, si giocherebbero la B nello scontro diretto ai playout.

Mine vaganti

L'area della disperazione va dal Venezia e il Cittadella (36 punti) al Brescia (ultimo a quota 28). I lagunari troveranno sulla loro strada Reggina, Palermo, Ternana e Parma, mentre la squadra di Gorini proverà a disturbare i sogni promozione di Parma, Genoa, Bari e Sudtirol. Il Cosenza (35 punti), oltre al Cagliari, troverà il Palermo, mentre il Perugia (a quota 34) oggi giocherà in recupero con la Reggina e poi se la vedrà col Genoa e, appunto, Lapadula e compagni. Attenzione alla Spal, che si scontrerà con Palermo, Parma e Pisa nelle ultime tre giornate, quando potrebbe essere ancora in ballo o retrocessa. A differenza del Benevento, che a breve troverà, una dietro l'altra, Reggina, Palermo e Parma, scontri da vincere per restare in vita nel rush finale. Infine, il Brescia, fanalino di coda e rassegnato alla retrocessione, che diventa una mina vagante o un jolly nella corsa alla promozione, dovendo incrociare Ternana, Reggina, Parma, Pisa e, all'ultima giornata, Palermo. Un pericolo in più per il Cagliari. Che però parte dalla quinta posizione, trampolino di lancio per la conquista dei playoff e del miglior piazzamento possibile, senza guardare in faccia nessuno.