Cagliari, nel posto giusto al momento giusto 

Due soli innesti ma chirurgici. E decisivi. Uno nel cuore della difesa e uno nel cuore dell’attacco, non a caso. Il mercato invernale ha indubbiamente permesso al Cagliari di colmare carenze tecniche e caratteriali dovute agli infortuni e a certe valutazioni fatte in estate, e forzare così un blocco che iniziava a essere ingombrante. Da una parte l’esperienza e la cattiveria agonistica di Yerry Mina, dall’altra il talento e la spregiudicatezza di Gianluca Gaetano. Proprio ciò che mancava a una squadra generosa, sufficientemente compatta e con diverse buone individualità e potenzialità, ma senza una guida alla quale affidarsi in entrambe le fasi. Uno potrebbe mettere radici nell’Isola, l’altro è in prestito secco poi si vedrà. Intanto Ranieri se li tiene stretti e non perde occasione - sia in privato che in pubblico - per sottolineare la loro importanza nei nuovi equilibri. E la sfida di domenica alla Unipol Domus con il Napoli diventa per loro il primo vero esame di maturità in rossoblù. Soprattutto per il fantasista, nato e cresciuto all’ombra del Vesuvio dove spera di tornare a giugno dalla porta principale.

I conti tornano

«Ci serviva un ragazzo che avesse esperienza, che desse un po’ di equilibrio e personalità a tutti i ragazzi che ho là dietro», ha tenuto a precisare anche l’altro ieri il tecnico di Testaccio, stregato da Mina e dalla sua leadership. Sette mesi dopo, i conti tornano, eccome. Ranieri sperava di poterci contare già a luglio, durante il ritiro pre campionato in Val d’Aosta, quando il colombiano si era appena svincolato dall’Everton. Il Cagliari sembrava a un passo dall’accordo, alla fine, però, la spuntò la Fiorentina. Scelta che ha scontentato tutti: in primis i rossoblù che hanno cercato in Grecia e Polonia l’esperienza alternativa che chiedeva Ranieri, lo stesso Mina che ha collezionato in viola appena 41 minuti in 21 giornate e, di conseguenza, il club gigliato, che con Italiano in panchina ha tutt’altro approccio difensivo e a gennaio, infatti, non ha esitato a liberarlo. Consegnandolo, di fatto, al Cagliari che, al contrario, aveva bisogno come il pane di un giocatore con le sue caratteristiche. Spietato come forse nessun altro componente della rosa (ricorda molto Bruno Alves), mostra i denti anche ad avversari superiori sia dal punto di vista tecnico che fisico (vedi Lukaku) e trasmette così sicurezza ai compagni. Bravo poi a guidare il reparto, risolve in prima persona le situazioni più rognose. E con Dossena sembra avere un buon feeling.

Fantasia al potere

E se con Mina il Cagliari sembra aver ritrovato un equilibrio difensivo, con Gaetano ha rifatto il pieno di qualità e ritrovato la via del gol. Gol d’autore, tra l’altro. A Udine il secondo sigillo consecutivo per il talento napoletano, diventato essenziale soprattutto dopo l’infortunio di Mancosu (stessa tipologia di giocatore). Ha avuto un impatto esplosivo non solo in campo. «È subito entrato dentro la squadra», ha tenuto a precisare Ranieri che sembra pendere dalle sue giocate: «Ha velocità di esecuzione e di idee. E anche in fase difensiva è molto efficace». Un trequartista moderno, insomma, che ha ridato fosforo all’attacco rossoblù aspettando il ritorno degli infortunati (di Oristanio in particolare). Non sente la pressione poi, sembra addirittura esaltarsi nella tempesta. E chissà come vivrà la settimana che porta alla sfida contro il Napoli, il suo Napoli. L’arrivo in Sardegna della moglie e della figlia lo aiuteranno indubbiamente a gestire meglio certe emozioni in attesa di scendere in campo. «Ci siamo e continueremo a esserci», ha dichiarato domenica a Udine esorcizzando sul nascere quella che sarà - inevitabilmente - la sua partita del cuore. “Cià guagliù! A presto”, scrisse su Instagram prima di lasciare il capoluogo campano per salire sul volo per Cagliari. E il Napoli spera di riprenderselo, prima o poi, anche battendolo.

