Cagliari nel destino e nel cuore di Viola «Dovevo riportarlo in A. E non è finita» 

«La prima volta a Cagliari tantissime cose mi ricordavano subito Reggio Calabria: era come se fossi qui da anni, mi sentivo già a casa». Nicolas Viola ha visto in Sardegna un pezzo della sua terra, la Calabria, ed è dove vuole continuare. L'anno scorso rinnovò a metà luglio, stavolta la firma sul contratto (l'attuale scade il 30 giugno) molto probabilmente arriverà in anticipo, per la sua quarta stagione in maglia rossoblù e la terza in Serie A. Storia avviata nell'estate 2022: «Ero in vacanza, chiama il mio procuratore e mi dice della possibilità di andare al Cagliari», ha raccontato al podcast ufficiale del club “PodCasteddu”, con Alessandro Spedicati. «Avevo visto la retrocessione e, con Salernitana-Udinese 0-4, mi ero immedesimato nella difficoltà di fare gol a Venezia. Rimasi colpito: stimavo già Cagliari come piazza, con giocatori che mi piacevano tantissimo come O'Neill».

Leadership

Arrivato a Cagliari, Viola non ha avuto dubbi sull'obiettivo: «Ero sicuro di vincere la B», ricorda. «Dopo un mese di ritiro, prima volta che uscivamo, con Lapadula eravamo andati a fare una passeggiata. Si avvicinarono dei tifosi a manifestare il trauma della retrocessione: io guardo il messaggio, non i modi, ed era chiaro, bisognava tornare in A». Obiettivo raggiunto con Ranieri in panchina, che aveva elogiato pubblicamente il numero 10 (definendolo un leader) quando non giocava. «Ero infortunato al suo arrivo, ha parlato coi più grandi e si vedeva la sua stima dal punto di vista umano. Con lui ho capito di poter crescere ancora, anche non giocando ero pronto a rubare il più possibile da chi ha allenato campioni e vinto trofei. Ero curioso: mi ha spinto ad aprirmi e mettermi a disposizione, da lì è nato questo feeling». Proseguito anche con Nicola nell'ultimo anno e che ora avrà un'appendice negli Stati Uniti: giocherà dal 4 al 9 giugno il The Soccer Tournament con la squadra guidata da Pisacane.

Rinascita

Il percorso è iniziato nel 2008 alla Reggina («Esordio dal 1' in A e mio fratello entra al posto mio»), poi ha dovuto superare varie difficoltà. «Molte con gli allenatori, visti sempre come immagine paterna: iniziavo bene, poi avevo un crollo emotivo. La vita ripresenta sempre il conto, finché non lo superi». In questo l'empatia, titolo della sua tesi nella laurea in Psicologia ottenuta nel 2023, l'ha aiutato: «Capire emozioni e sentimenti apre un mondo. Non è stato facile e ci ho messo anni, ma togliere certe immagini dentro di me – che vedevo come punizioni – mi ha permesso di crescere». È passato dentro vari cambi, anche estetici («A mio padre non piacevano i tatuaggi, quelli che avevo in faccia a me invece piacevano. Forse ce l'avevo con lui: mi ribellavo alla figura, in realtà era un me stesso che doveva ancora uscire»), ed è pronto a migliorare ancora: «Pensavo di allenare, da Ranieri in poi sto riflettendo perché mi ha fatto vedere il calcio in maniera diversa. Ora so di continuare a giocare». Col Cagliari.

