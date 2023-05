Entro cinque anni al Porto canale di Cagliari nascerà uno dei più moderni porti commerciali del Mediterraneo e il porto di via Roma sarà destinato esclusivamente al diporto. Ieri l’Autorità portuale Mare di Sardegna ha bandito una gara da 298 milioni di euro per realizzare sei ormeggi, 43 ettari di piazzali, oltre 2.500 spazi per la sosta dei semirimorchi e una stazione marittima.

a pagina 2