Cagliari-Napoli, è la sfida più attesa 

Il giorno della sfida più attesa. Cagliari-Napoli per i tifosi rossoblù è una classica, la rivalità fra i sostenitori dà un ulteriore significato a una partita delicata per le due squadre: il Cagliari è alla disperata ricerca di punti, il Napoli - dopo il cambio in panchina e il pari col Barcellona - vuole riprendere a correre per risalire in classifica. Ranieri (che ritrova Oristanio) dovrebbe schierare Gaetano (nella foto) e Luvumbo con Lapadula davanti. Prati e Makoumbou in mezzo al campo, Mina e Dossena centrali in difesa, ipotesi Nandez terzino destro. Calcio d’inizio alle 15.