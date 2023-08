Non solo mare e spiagge, il Ferragosto appena trascorso è stato all’insegna della cultura. Boom di visitatori in Sardegna tra mostre, monumenti e musei aperti. Cagliari ha fatto il “botto” con la mostra di Inge Morath e l’Anfiteatro. Delusione ad Alghero per i fuochi artificiali mancati, mentre ci sono polemiche a Olbia per i razzi e i botti sparati nell’oasi naturalistica di Tavolara.

