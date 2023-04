Cagliari-Monaco, scatta Botta Dritta 

Botta Dritta subito in testa, Sixti e F4, il catamarano di Shannon Falcone (velista di Luna Rossa) già costretti alla resa. È partita ieri all’ora di pranzo dal porto la prima edizione della regata internazionale di vela d’altura “Cagliari-Monaco” promossa da Lega Navale Italiana di Cagliari, Yacht Club de Monaco ma anche dallo Yacht Club di Porto Rotondo (dove è posto il “cancello” intermedio per la rilevazione dei tempi), sulla distanza di 360 miglia.

Le barche hanno atteso il via schierate sulla banchina di Portus Karalis poi, alle 14.02, con un maestrale leggero, hanno preso il mare alla volta del Principato, dove i migliori dovrebbero arrivare a partire da giovedì. Dieci quelle iscritte, tra le quali, particolarmente motivata, rEvolution di Riccardo Bandino, la “barca istituzionale” che schiera tra i membri dell’equipaggio anche l’assessore alle Politiche del Mare, Alessandro Guarracino.

Al transito al largo della Sella del Diavolo, anche Luna Rossa ha fatto due passaggi per salutare la flotta. Peccato che, mentre l’Advance 66 di Adalberto Miani (con la bandiera monegasca), prendeva il comando seguita da Furibonda di Giancarlo Vedelago, proprio il catamarano condotto da Shannon Falcone (con altri uomini del sailing team di Prada Pirelli) sia stato costretto all’abbandono da un problema tecnico. Stessa sorte per il GS40 Sixty di Filippo Dore. Ieri, nella risalita verso la Gallura, mentre rinforzava il maestrale, erano nelle prime posizioni stazionavano Mariella, la yawl del 1938 di Carlo Falcone, battente bandiera di Antigua, e il Farr 40 Ginevra, di Simone Camba, caglartitano e portabandiera del progetto New Sardinia Sail. ( c.a.m. )

