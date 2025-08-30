«Cagliari molto difensivo» 

La porta del Cagliari sembrava «stregata», e del resto i rossoblù erano «molto, molto difensivi. Non me l’aspettavo». Antonio Conte nel post partita è, come al solito, abbastanza teso. E forse anche un poco infastidito dalla difficoltà con cui il suo Napoli, campione d’Italia in carica, è riuscito a venire a capo del dilemma Cagliari. «Avete visto tutti la partita», sottolinea davanti ai microfoni di Dazn, «sono quelle classiche gare in cui si corre il grandissimo rischio di perdere. E quando abbiamo segnato ho pensato: finalmente».

La fatica

Davanti a una squadra rossoblù ben messa in campo, grintosa, pronta nei raddoppi e anche nei contropiede quando possibile, i campani hanno faticato parecchio per incamerare i tre punti. Tanto che «sarei stato contento anche dello 0-0», sostiene il tecnico. «Abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. A volte segni facilmente, stavolta la loro porta sembrava stregata ma siamo stati bravi: abbiamo avuto pazienza e non abbiamo concesso ripartenze».

La sua squadra sta «crescendo come mentalità, cattiveria e attenzione», sostiene convinto Conte, «ci abbiamo creduto sino alla fine. Sentivamo che il risultato era ingiusto e che premendo poteva capitare qualcosa di importante. È successo a venti secondi dalla fine, ma anche prima abbiamo avuto occasioni. Sono vittorie importanti, che aumentano la voglia e la determinazione».

Gli arrivi

Poi l’annuncio: «Arriverà Elmas, che ci darà una mano a centrocampo, e prenderemo anche Hojlund», l’attaccante danese tanto ricercato e utile per sostituire l’infortunato Lukaku (fuori quattro mesi) senza far cadere tutti il peso dell’attacco su Lucca, «che doveva imparare dietro Romelu». Infatti col Cagliari «non siamo stati puntualissimi su tutti i cross, però sono partite in cui serve pazienza. Non abbiamo avuto frenesia ma cercato di creare le occasioni. E le abbiamo trovate. Ma dobbiamo finalizzare». Nella scorsa stagione non c’erano le coppe europee e «ci siamo basati su dodici-tredici giocatori. Stavolta stiamo costruendo una rosa più ampia, abbiamo preso calciatori che ci possono dare una mano oggi e nel futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA