«Cagliari modello con le comunità energetiche» 

La strada da seguire è quella (già avviata) delle comunità energetiche; della tutela assoluta del territorio e del mare; dello sviluppo economico e dei benefici diffusi per famiglie e imprese; di una battaglia condivisa, senza colore politico, per dire che la Sardegna si oppone con fermezza a speculazioni, imposizioni e soprusi.

L’allarme è altissimo: nell’aula del Consiglio comunale di via Roma ieri si è discusso di transizione energetica, anche e perché c’è lo spettro di un parco eolico off shore che si aggira nelle acque tra il Golfo di Cagliari e il Canale di Sardegna, e la città e l’area metropolitana – per usare le parole del presidente Marco Benucci – devono avere un ruolo-chiave in termini di pianificazione sostenibile. Il dibattito prende l’avvio da un ordine del giorno presentato da Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda (Lega AdiS) e altri consiglieri d’opposizione, che chiede un impegno contro «installazioni che sono un vero e proprio attentato al paesaggio» e l’attenzione massima della Regione per i dubbi e le richieste del capoluogo, da trasmettere poi al Governo.

Ospiti in Municipio ci sono tre assessori regionali, Rosanna Laconi (Ambiente), Emanuele Cani (Industria) e Francesco Spanedda (Enti locali) che, all’indomani dell’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge 20 sulle Aree idonee, hanno spiegato che gli obiettivi sono: creare una Cabina di regia sul tema, in cui tutti i soggetti interessati possano intervenire; rivendicare un nuovo rapporto Stato-Regione sul passaggio alle rinnovabili.

«Sono contro qualsiasi tipo di impianto off shore, sono convinta che le pale nel nostro mare non sono una soluzione energetica percorribile, né per il Golfo di Cagliari né per l’intera regione», avverte Alessandra Zedda. «La materia è molto complessa, e penso non ci sia un’unica ricetta: per questo credo che la legge Pratobello, sostenuta da 211mila firme, debba rientrare nella discussione su dove vogliamo andare».

Ferdinando Secchi ripercorre i punti della questione: «Ci sono 28 progetti per la realizzazione di parchi eolici off shore flottanti che interessano le coste sarde, anche se oltre le 12 miglia nautiche, e uno è “Sardegna 2”, della potenza complessiva di 825 MW, costituito da 55 aerogeneratori della potenza di 15 MW, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale nel canale di Sardegna, proposto da Renexia Spa nei territori dei comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Villaspeciosa, Decimomannu, Uta e Villasor».Un mostro che rischiamo di veder sorgere a breve, e oggi «ribadiamo la nostra netta contrarietà».

Interviene Davide Carta (Pd): «La transizione ecologica va fatta, ma in maniera giusta, deve essere un’opportunità di sviluppo e avere ricadute positive per tutti i sardi. Lo strumento per gestire questa transizione è la Società energetica della Sardegna, e le comunità energetiche, che possono abbattere i costi delle Pubbliche amministrazioni e delle famiglie più svantaggiate. Noi ne abbiamo già costituito una, in piazza Medaglia miracolosa, e abbiamo un progetto per quaranta scuole (il 50% degli edifici scolastici cittadini), ma dobbiamo studiare i meccanismi per fare molto di più, con gli edifici di Area, del Cacip, della Regione». (cr. co.)

