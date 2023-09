“Cagliari Mistica”, teatro protagonista 

Serra Yilmaz, attrice turca di Istanbul con studi in Francia, icona e musa di molti film del regista Ferzan Ozpetek, sarà protagonista oggi dell’evento di chiusura di Cagliari Mistica, la rassegna organizzata dal Crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri, nell’ambito di Cagliari dal Vivo

Alle 21 sul palco di Casa Saddi (via Fieramosca 17, Pirri) porterà in scena “Novelle orientali”, di Marguerite Yourcenar, nella traduzione di Maria Luisa Spaziani, una produzione Bam Teatro.

Ma tutta la giornata sarà densa di eventi. Alle 17 è in programma “La vipera e il cemento”, visita guidata teatralizzata alla Grotta della Vipera (viale Sant’Avendrace), con partenza da Tuvixeddu, con Giovanni Trudu e Alessandro Redegoso. L’itinerario è a cura di Maria Spanedda del Gak (Gruppo Archeologico Kalaritano) e di Claudia Caredda di Trip Sardinia (anche in lingua Lis, a cura di Sardegna Sardens).

Alle 19 la stessa grotta accoglierà “Le ceneri di Attilia”, di Clara Murtas, con Rita Atzeri, Gisella Vacca e Chiara Vittone all’arpa (produzione Il Crogiuolo).

Sempre nel parco di Tuvixeddu, alle 19, il Gruppo Storico Teatro e la Compagnia dei Ragazzini di Cagliari, diretti dall’attrice e regista Monica Zuncheddu, presentano “Visita di condoglianze” di Achille Campanile, regia di Monica Zuncheddu (ingresso libero).

In scena tredici giovani attori e attrici, a interpretare i personaggi di uno dei testi più esilaranti di Achille Campanile, autore raffinato, precursore del teatro dell’assurdo, che in questo atto unico strappa un sorriso intelligente agli spettatori attraverso una serie di dialoghi che non danno tregua ai luoghi comuni sugli eventi luttuosi.

