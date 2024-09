Cagliari, Mina torna e sfida Lukaku 

Potrebbe esserci anche Mina questo pomeriggio ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti in vista di Cagliari-Napoli, in programma domenica alle 18 alla Unipol Domus. Il colombiano non avrebbe comunque giocato la gara con l’Argentina per squalifica e ha così scelto di anticipare il rientro in Italia per preparare al meglio la partita con i partenopei. E in particolare la sfida nella sfida con il neo bomber del Napoli Lukaku. Il duello tra i due (nella foto di Valerio Spano ) aveva acceso il match tra il Cagliari e la Roma lo scorso febbraio, nella gara d’esordio in rossoblù del difensore.

a pagina 42