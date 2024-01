Cagliari: Mina in arrivo, Barak in stand by 

Signori, fate il vostro gioco. Oggi alle 20 il calciomercato invernale chiude e il Cagliari cercherà di sfruttare ogni minuto disponibile per poter definire i colpi tanto attesi da Claudio Ranieri. Asse caldo, caldissimo, incandescente con la Fiorentina. Affare praticamente fatto per Yerry Mina, che oggi dovrebbe firmare dopo le visite mediche di rito, mentre per Antonin Barak tutto è legato all'arrivo a Firenze di un esterno offensivo, con l'islandese del Genoa Albert Gudmundsson come oggetto del desiderio viola.

Affare fatto

Via Goldaniga, il Cagliari cercava sotto traccia un difensore d'esperienza e così è tornato sul colpo mancato in estate, il colombiano Mina. Che a luglio, da svincolato, era stato a un passo dallo sbarco in Sardegna, per poi virare verso Firenze. Matrimonio poco fortunato, visto che Mina con la maglia viola non ha trovato spazio, racimolando solo qualche minuto tra campionato e coppe varie. Meglio cambiare aria, per arrivare pronto in estate alla Copa America. Ed ecco il Cagliari, che erediterà il contratto del giocatore con la Fiorentina, fino al prossimo 30 giugno con opzione per il futuro. Mina ieri non si è allenato con gli ormai ex compagni e oggi è atteso per le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto. In rossoblù arriva un giocatore ancora giovane (29 anni), con grande esperienza internazionale (ha giocato con Palmeiras, Barcellona ed Everton, oltre che con la nazionale colombiana), ma che nelle ultime stagioni è rimasto spesso ai margini. Solo sette presenze in Premier lo scorso anno e altre quattro in A con la Fiorentina.

Appesi al filo

Se l'arrivo di Mina sembra scontato, anche se nel calciomercato niente è sicuro fino alle firme, più problematico è invece l'acquisto, sempre dalla Fiorentina, di Barak. Il centrocampista ceco ha già dato il suo gradimento per il trasferimento in rossoblù con la formula del prestito secco, visto che a Cagliari avrebbe la certezza di poter giocare da titolare e mettersi così in luce in vista degli Europei che il giocatore vuol disputare con la Repubblica Ceca. Ma mentre per Mina la Viola non ha fatto barricate, per Barak Italiano ha posto un veto. Non assoluto, ma legato all'arrivo di un altro giocatore offensivo. La Fiorentina sta puntando decisamente su Gudmundsson, ma il Genoa fa catenaccio, rimandando al mittente le proposte viola, arrivate fino a 20 milioni più bonus. Oggi nuovo e anche ultimo tentativo, col Cagliari alla finestra. Se la Fiorentina andrà a segno, Barak potrà trasferirsi in Sardegna, altrimenti il ds Bonato dovrà valutare le alternative. Intanto Gianluca Gaetano, che il Napoli sarebbe disposto a lasciar partire in prestito, mentre sono in calo le quotazioni del tedesco del Pisa Idrissa Touré.

Uscita

Ma queste ultime ore saranno decisive anche per i movimenti in uscita. Si cerca una sistemazione in prestito per Desogus, mentre Shomurodov potrebbe tornare alla Roma per poi essere girato alla Salernitana. Soluzione che però non convince il Cagliari, che vorrebbe evitare di rinforzare una diretta concorrente. Nessuna fretta, infine, per Rog. Il croato potrebbe tornare a casa, in prestito, alla Dinamo Zagabria, ma il mercato invernale in Croazia andrà avanti fino al 15 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA