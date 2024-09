Cagliari, Mina e Luperto le certezze Zappa-Palomino, una maglia per due 

Sei giocatori, tre posti a disposizione, due certezze e un ballottaggio. Alla vigilia di Cagliari-Napoli Davide Nicola sfoglia la margherita per scegliere il terzetto difensivo che dovrà confermare i numeri di questo avvio di stagione e fermare un attacco che, sulla carta, dovrà appoggiarsi alle robuste spalle di Romelu Lukaku.

In&out

Due reti al passivo che, dopo tre giornate, rendono quella del Cagliari la seconda miglior difesa della Serie A, alle spalle dell’imperforata retroguardia della Juventus e in compagnia di Inter, Udinese, Empoli e Roma. Numeri che fanno sorridere, anche se tre partite sono troppo poche per fare statistica. Due reti al passivo che sono arrivate sempre solo su azione da fermo, come a dire che a palla in movimento il Cagliari riesce a chiudere le vie d’accesso a Scuffet. Ma, altra faccia della medaglia, trema quando c’è un angolo o una punizione, creando qualche grattacapo in più a Nicola. Che batte sul tasto della concentrazione e del posizionamento e che, magari, chiederà a Scuffet di essere più padrone della sua area quando la palla arriva dalle sue parti.

Certezze

Sei difensori centrali, organico difensivo definitivo dopo il foglio di via, con ritorno tra un anno, per Hatzidiakos, mandato a ritrovarsi a Copenhagen, e la conferma tentennante di Wieteska, che prima ha rifiutato la cadetteria a Palermo e poi è stato bloccato sulla via di Salonicco, dove lo cercava il Paok. Nicola ha una sua gerarchia ben precisa, emersa in queste prime giornate. Un intoccabile come Luperto, chiamato a gran voce dal tecnico al momento della firma col Cagliari e, fin qui, sempre presente, dal primo all’ultimo secondo delle tre giornate giocate. E un quasi intoccabile come Mina, rimasto a guardare contro la Roma per squalifica e gettato nella mischia tra i titolari nel turno successivo: 67’ contro il Como, per scaldare i muscoli, 90’ a Lecce. Regista arretrato a muso duro della retroguardia rossoblù.

Ballottaggio

Nelle tre caselle della difesa anti-Napoli sembrano così scontate le presenze di Mina, che attende il corpo a corpo con il pari peso Lukaku, e Luperto. Resta il punto interrogativo per il cosiddetto braccetto di destra. Fin qui sempre occupato, in partenza, da Zappa, esterno a ripetizione da centrale, insidiato, però dall’argentino Palomino, che cerca la miglior condizione mettendo nelle gambe minuti: panchina con la Roma, 22’ contro il Como e tutta la ripresa a Lecce. Ed eccolo qui il ballottaggio: quarta maglia da titolare per Zappa o prima volta dal via per Palomino? Conterà anche la formazione del Napoli, che da quella parte potrebbe sguinzagliare l’imprendibile Kvaratskhelia.

Lo strano caso

Partono staccati Wieteska, considerato il vice di Mina, e Obert. Strana la situazione del classe 2002, che in campionato ha messo insieme solo i 9’ finali della gara con il Como, giocando da quinto a sinistra, e che con Calzona è stato schierato da titolare nelle ultime due gare della Repubblica Ceca in Nations League.

