Cagliari, Mina ancora fuori 

Un eurogol in rovesciata con la Nazionale per cominciare a prendersi anche il Cagliari. Semih Kılıçsoy ha scelto la maniera più spettacolare possibile per segnare la sua prima rete stagionale, con un'acrobazia da video virale. Ieri nella gara fra Ungheria e Turchia per le qualificazioni agli Europei Under-21, l'attaccante rossoblù ha realizzato un'autentica prodezza valsa il momentaneo vantaggio dei suoi. Al 6', su cross dalla destra di Karapo, il pallone è stato deviato dalla difesa avversaria e si è impennato: Kılıçsoy ha lasciato che rimbalzasse per gestirlo meglio, si è girato spalle alla porta e dal limite dell'area piccola ha rovesciato per un gol straordinario. Non è bastato per vincere, perché l'Ungheria ha poi pareggiato e la partita è finita 1-1, ma l'attaccante (che con la Turchia gioca con la maglia numero 10 e la fascia da capitano) può ora cominciare a lanciare la sua candidatura per avere qualche minuto in più: finora ha totalizzato 84' fra Serie A e Coppa Italia, in 4 presenze.

In campo

Poco prima che Kılıçsoy segnasse l'eurogol, il Cagliari si è ritrovato ieri pomeriggio al Crai Sport Center per iniziare la settimana in vista del Bologna (domenica ore 15, al momento attesi 15.800 spettatori tra abbonati e biglietti venduti). Dopo due giorni di riposo i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti e con buone notizie: Gianluca Gaetano, Nicola Pintus, Juan Rodríguez e Gabriele Zappa, che avevano concluso sabato lavorando parzialmente in gruppo, hanno svolto l'intera seduta coi compagni e sono quindi ormai recuperati. Ancora in personalizzato Boris Radunović e Marko Rog, proseguono le terapie Alessandro Di Pardo (da escludere per il Bologna) e Yerry Mina. Per quest'ultimo lo staff valuterà le sue condizioni di giorno in giorno, per capire se ci sia uno spiraglio per inserirlo quantomeno fra i convocati dopo l'infortunio di Udine. Nell'allenamento di ieri, Pisacane ha fatto svolgere esercizi dedicati alla tecnica, poi spazio al lavoro sul possesso palla e a una partitella giocata su campo ridotto.

Il bilancio

Con quello di Kılıçsoy sono diventati due i gol dei giocatori del Cagliari durante la sosta per le nazionali appena conclusa, l'altro è quello di Obert lunedì sera in Slovacchia-Lussemburgo 2-0. In totale il minutaggio dei cinque convocati ha visto 180' per il difensore (una vittoria e una sconfitta), 171' per Luvumbo (due pareggi con l'Angola, che non farà i Mondiali), 170' per Kılıçsoy (una vittoria e il pari di ieri), 167' per Palestra (due vittorie e un assist) e 0' Idrissi (rimasto sempre in panchina con l'Under-21). All'allenamento di stamattina prenderà parte Obert e potrebbero rivedersi anche i due Azzurrini, mentre Luvumbo tornerà domani e Kılıçsoy soltanto venerdì.

RIPRODUZIONE RISERVATA