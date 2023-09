Cagliari-Milan, caccia al biglietto 

Dalle 10 di oggi comincia la vendita dei biglietti per Cagliari-Milan, il turno infrasettimanale di mercoledì 27 settembre (ore 18.30). Si prevede un nuovo tutto esaurito, a differenza di Cagliari-Udinese dove i presenti erano 15.121. Un sold out nonostante – come già avvenuto per l'esordio casalingo in campionato contro l’altra squadra di Milano, l'Inter – i prezzi siano di fascia altissima: 120 euro per un posto nei Distinti centrali, 150 per la Tribuna Blu e 180 per la Tribuna Rossa, con tariffa ridotta per gli under 18 rispettivamente a 80, 100 e 120 euro. Prevista una nuova caccia al biglietto, visto che i posti non sono tantissimi: poco più di 2.500, contando i 13.431 abbonati (per chi non potesse assistere alla gara, come già avvenuto, è consentita la cessione della tessera per la singola partita).

L’acquisto è possibile online su Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate, mentre il Ticket service di piazza L'Unione Sarda aprirà (in caso di disponibilità residua) a partire da lunedì. Ai tifosi del Milan è destinato il settore ospiti, la cui capienza è 415 posti, costo del biglietto di 40 euro senza la possibilità del cambio nominativo.

