Edizione di successo per il Pride ieri a Cagliari, dove in migliaia hanno sfilato dietro i carri arcobaleno - sfidando l’afa e la concorrenza della partita dell’Italia - per chiedere “più abbracci e meno Vannacci” e ribadire l’orgoglio della comunità Lgbtqia+ con una parata allegra e coinvolgente. Applausi e cartelli per onorare Michela Murgia, punzecchiature a Papa Francesco per l’uscita sulla “frociaggine”.

