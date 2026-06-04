«Cagliari mia, ma quanto sei bella!» 

Migliaia di spettatori hanno accolto ieri notte il ritorno di Ditonellapiaga sul palco di Ateneika, il festival universitario che fino a domani animerà gli spazi del Cus Cagliari. A quattro anni dalla sua prima partecipazione, l’artista romana è tornata a esibirsi davanti al pubblico sardo regalando uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026. Reduce dal terzo posto conquistato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio”, Ditonellapiaga ha trasformato l’area concerti in una grande festa a cielo aperto tra successi, nuove produzioni e cori che hanno accompagnato ogni canzone. Un’esibizione intensa e partecipata, capace di confermare il forte legame costruito negli anni con i fan isolani e di accendere ancora una volta la notte di Ateneika.

Lo show

L’ingresso sul palco arriva alle 21.32 ed è uno dei momenti più scenografici della serata. Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, viene letteralmente portata sul palco sulle spalle di un addetto alla sicurezza, come una bambola che prende improvvisamente vita sotto gli occhi del pubblico. Bellissima, abito bianco a pois neri, sorriso stampato sul volto ed energia da vendere: bastano pochi istanti per accendere l’entusiasmo delle migliaia di spettatori assiepati davanti al palco. L’apertura è affidata a “Sì lo so”, il singolo pubblicato a inizio anno, accolto da un coro che dimostra quanto il brano sia già entrato nelle playlist dei fan. L’atmosfera sale ulteriormente con “Tropicana Hotline”, accompagnata da un corpo di ballo capace di trasformare ogni canzone in una vera e propria performance. Tra un brano e l’altro arrivano anche le parole d’affetto per il capoluogo: «Sono stata qui tre giorni e sono stata benissimo, Cagliari è una città bellissima», confessa l’artista raccogliendo l’applauso della platea. Nel corso dello show trovano spazio alcuni dei suoi brani più conosciuti, dai successi che ne hanno segnato l’ascesa fino alla canzone che l’ha portata sul podio dell’ultimo Sanremo, cantata all’unisono da una folla che per tutta la serata non ha mai smesso di accompagnarla.

Il successo

La serata dedicata a Ditonellapiaga conferma ancora una volta il successo di Ateneika. Anche ieri gli spazi del Cus hanno fatto registrare il tutto esaurito, con migliaia di persone arrivate per assistere a uno degli appuntamenti più attesi. Il festival proseguirà ancora per due giorni, confermandosi uno degli eventi più partecipati dell’estate cagliaritana. A chiudere la notte, restano le immagini di un pubblico capace di cantare dall’inizio alla fine e di un palco che, ancora una volta, ha trasformato il campus in una grande festa sotto le stelle.

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