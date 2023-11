Il conto alla rovescia per il trasferimento del mercato di San Benedetto, a Cagliari, alimenta dubbi e perplessità. Dopo lo “scheletro” della struttura provvisoria, che ha stravolto piazza Nazzari, arrivano le cabine elettriche. Il trasferimento dei box spaventa commercianti e clienti, non solo per la precarietà della sistemazione (igiene, parcheggi), ma anche per i tempi che si prospettano eccessivamente lunghi per la ristrutturazione.

