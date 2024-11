Cagliari, match a punteggio doppio 

Forse davvero, come ha detto, Claudio Ranieri non pensava di tornare ad allenare un club. Ma anche se fosse, di sicuro non pensava che avrebbe finito per trovarsi - con la Roma - in una situazione di classifica simile a quella dello scorso anno, quando lottava alla guida del Cagliari. E invece la lotta per salvarsi è così allargata da estendere i propri confini sino ai giallorossi e così serrata da vederli a tre punti dal precipizio della Serie B.

Il gruppo

Tra gli otto punti di Eusebio Di Francesco (Venezia) e i tredici di Ranieri (passato con la Roma in un attimo da sir Claudio a sor Claudio), si muovono ben nove formazioni, Cagliari compreso. In questo momento i giallorossi sono ancora con il naso all’insù ma teoricamente lottano assieme alle provinciali che li seguono da vicino. Devono ospitare lunedì una delle squadre più in forma d’Europa (l’Atalanta) e di sicuro quando scenderanno i campo la situazione sarà già mutata. Potrebbero essere stati agganciati dal Como, avvicinati dal Monza, magari superati dal Cagliari. Non sanno se tifare per il Parma (se vince li stacca di due punti), perché ospita la Lazio, divenuta un puntino all’orizzonte (+15!). E devono pure augurarsi il successo dell’odiata Juve con il Lecce.

Lo scherzetto

In tutto questo - per venire ai fatti di casa nostra - mentre Davide Nicola prepara la delicata sfida con l’Hellas (quello del 3-0 al Napoli capolista ma anche dello 0-5 con l’Inter), i tifosi sognano di andare a letto domani guardando dall’alto proprio il profeta del “risorgeremo”. Sono pensieri da tifosi, ovviamente. Nella testa dei rossoblù c’è tutt’altro, come la consapevolezza che in questo mini-campionato a nove (16 partite!) ogni vittoria vale doppio e, come conseguenza, sono amplificati anche i passi falsi.

Classifica avulsa

Cagliari e Verona nelle prime tredici giornate di campionato hanno giocato sei scontri diretti. Il Cagliari ha fatto 6 punti (su 11 totali), ha perso meno (due gare, a Lecce e con l’Empoli), vinto a Parma e pareggiato con Roma, Como e a Genova. Sei gol fatti, otto incassati. Il Verona che non conosce pareggio ha ottenuto con le rivali per la salvezza tre delle quattro vittorie totali (9 punti su 12), vincendo a Genova e nel sentitissimo derby con il Venezia ma anche con la Roma. Però ha buscato un pesante 0-3 con il Monza e si è arresa a Como e Lecce. Il conto dei gol dice 9-10.

Le altre rivali

Analizzando il cammino delle rivali, si scopre che la migliore in questo genere di partite è il Lecce. Gotti e Giampaolo hanno giocato 5 partite con ben 11 punti e sono imbattuti con le parigrado. Peggio di tutte sta il Venezia (non a caso ultimo da solo in graduatoria, dopo la surreale sconfitta contro i giallorossi salentini al “Penzo”) che ha giocato 6 sfide con le altre del “calderone” e ottenuto soltanto 4 punti. Con 9 punti ci sono Roma e Verona (6 partite) e Genoa (7). A 6 punti, con il Cagliari, Parma (6 partite), Monza e Como (5).

Sin qui i numeri, che sono oggettivi ma freddi. Poi ci sono altre considerazioni che si prestano a interpretazioni variabili, per la gioia degli opinionisti da bar (o da social). Per esempio, il Lecce con Cagliari e Venezia ha vinto senza grandi meriti (+4), ma probabilmente ogni squadra potrebbe riconsiderare i risultati alla luce di recriminazioni più o meno fondate. Alla fine resta soltanto una cosa da dire di una classifica che, con questa morfologia, rende il torneo più avvincente: i tre punti in palio domani per il Cagliari valgono doppio, anche se non scrivono sentenze inappellabili. Guai ai vinti!

