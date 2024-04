Cagliari, Massimo Zedda ci riprova 

Massimo Zedda è il candidato sindaco del Campo largo alle Comunali di Cagliari. «Ringrazio la coalizione, perché questa è la terza opportunità che mi viene data». La fumata bianca è arrivata alle 19,30, ma già mezz'ora prima, quando Pd e M5S hanno sciolto le riserve sul nome dell'ex fascia tricolore, era chiara la direzione della scelta. A Sassari, dove sarà il Pd a indicare il leader, la discussione interna ai dem è rinviata a oggi. Tavoli aperti anche a Sinnai e Monserrato.

L’endorsement

Con il via libera a Zedda, fondatore dei Progressisti, tramontano le ambizioni del dem Davide Carta e del civico Enrico Ciotti. Il nome di Carta non è nemmeno arrivato al tavolo di coalizione perché i democratici, che si sono visti prima di incontrare gli alleati, hanno deciso di convergere su Zedda, invitato intorno alle 20 in via Emilia insieme a Ciotti. Il quale, a sua volta, ha ritirato la propria candidatura per stare nel Campo largo, unica eccezione rispetto alla formula delle Regionali, visto che per ora i nuovi ingressi nell’alleanza a trazione Pd-M5s saranno consentiti solo alle liste civiche.

Tema aperto

Proprio la composizione dello schieramento è un tema irrisolto. M5S, Uniti per Todde e Psi-Sardi in Europa hanno sbarrato la strada alla Coalizione sarda di Soru. Zedda, su questo, ha provato a rompere la contrarietà degli alleati: «Non è mai successa una chiusura simile», ha detto a porte chiuse. Ma il M5S, con il consigliere regionale Michele Ciusa, è stato perentorio: «Diciamo sì solo alle civiche, a patto che non celino elementi di spicco» delle forze politiche non gradite. Guido Portoghese, segretario cittadino del Pd, ha precisato: «Su eventuali allargamenti si farà un altro passaggio, ci sono partiti come Azione, Italia Viva e +Europa che non hanno corso insieme a noi alle Regionali, ma hanno chiesto di entrare nel Campo largo. Questa è comunque una bella giornata», su cui hanno messo il sigillo pure Avs, Sinistra Futura, Orizzonte Comune, Demos e Fortza Paris. Con applauso finale per Zedda. E molti sorrisi.

La terna (per ora)

Quando mancano poco meno di quattro settimane alla presentazione delle liste, la sfida di Cagliari è diventata a tre: oltre Massimo Zedda, per Palazzo Bacaredda corrono l'ex consigliera regionale Alessandra Zedda, scelta dal centrodestra ad eccezione del Psd'Az, e Giuseppe Farris, il civico «alternativo alle Giunte di Massimo Zedda e Paolo Truzzu». Resta l'incognita del sardista Gianni Chessa che potrebbe presentarsi da solo con i Quattro Mori. L'altra ipotesi è il sostegno a Farris.

Gli altri Comuni

A Sassari, il Pd deciderà oggi se candidare l'ex sindaco Gianfranco Ganau o il segretario provinciale dei dem, Giuseppe Mascia. Trattative aperte anche a Sinnai: oltre Barbara Pusceddu (Pd) e Aurora Cappai (civica di sinistra) ha dato la disponibilità alla candidatura pure il medico Aldo Lobina. Walter Zucca (Forza Sinnai) è invece l'unico nome in quota centrodestra ma non si escludono alleanze trasversali. Molto da decidere anche a Monserrato: a Tomaso Locci si opporrà la sua ex assessora Tiziana Mori. In quota centrodestra i papabili sono Maristella Lecca (FdI), Alberto Corda (Riformatori) e Rita Mameli (Psd’Az).

