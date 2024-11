Cagliari: Marin, Deiola o Prati? Nicola sceglie il sostituto di Adopo 

Oltre al danno lunedì scorso all’Olimpico, la beffa sabato alla Unipol Domus contro il Milan. E se il passaggio del testimone tra Mina e Palomino in difesa vien da sé, la squalifica di Adopo lascia un vuoto più difficile da colmare a centrocampo considerati gli equilibri per la squadra che garantisce l’ex Atalanta. Presuppone, pertanto, un ragionamento più articolato e meno scontato, tra Deiola (quello che più si avvicina al francese per caratteristiche tecniche), Prati e, soprattutto, Marin. Fiato sospeso. Nicola sta valutando ogni ipotesi insieme allo staff già dal viaggio di rientro da Fiumicino, non esclude nemmeno un cambio di modulo con la presenza di un regista puro. Molto dipenderà anche dalle risposte che l’allenatore del Cagliari avrà nell’allenamento di questa mattina, il vero test in vista del match con i rossoneri, dal punto di vista strategico ma anche atletico (passando solo cinque giorni tra un impegno e l’altro).

La mentalità giusta

Corsa a tre, dunque. Scalpita Deiola, subentrato nel finale con la Lazio e pronto a riprendersi, in un colpo solo, la maglia da titolare e la fascia da capitano. Non parte dal primo minuto dalla disastrosa partita con l’Empoli, nelle sei giornate successive ha racimolato in tutto 82 minuti scivolando nelle gerarchie di Nicola. Che continua, tuttavia, a tenerlo in forte considerazione e lo ha citato come esempio per la mentalità dimostrata nel finale col Torino, nel quale è stato decisivo durante l’assedio granata. Più quantità che qualità, sarebbe una buona spalla per Makoumbou, che conosce molto bene, tra l’altro, e col quale ha giocato spesso in coppia anche con Ranieri. L’ingresso contro la Lazio è un segnale? Entrerebbe in gioco sia col modulo 4-2-3-1 sia col 4-3-2-1.

Dalla cabina di regia

L’habitat ideale di Prati sarebbe, invece, un centrocampo a tre, al vaglio dell’allenatore anche in queste ultime ore ma non una priorità, probabilmente. Il regista ravennate sta ancora cercando il top della forma, e il ritmo ideale quindi, dopo il lungo stop per infortunio. I 59 minuti col Bologna lo hanno aiutato in tal senso (magari non lo hanno aiutato il tipo di partita e le difficoltà avute dalla squadra in generale nel reggere l’urto emiliano). È un giocatore sul quale sia la società sia l’allenatore puntano molto. La parentesi azzurra con l’Under 21 (di cui è un punto fermo) gli darà un ulteriore slancio durante la prossima sosta del campionato. Prima, però, c’è il Milan e spera di colmarlo lui, domani, quel vuoto lasciato da Adopo.

Il grande dilemma

Marin insieme a Makoumbou potrebbe anche sembrare un azzardo, non lo è certo per Nicola che ha l’arte dell’osare nel dna. Soprattutto se nei giocatori col più alto tasso qualitativo c’è uno spirito di sacrificio condiviso quando il pallone è nei piedi dell’avversario. Il rumeno è indubbiamente un valore aggiunto, non solo per i due gol segnati contro Parma e Juventus. È ancora alla ricerca, però, di una stabilità nel rendimento e, più di altri, ha un impatto forte sulla partita quando subentra. Il grande dilemma nel maxi ballottaggio nel cuore del campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA