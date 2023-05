Cagliari, Mancosu accelera i tempi 

Non c'è festa che tenga, il Cagliari già da lunedì pensa alla sfida di venerdì sera a Perugia. Quello in terra umbra sarà un incrocio pericoloso all'inseguimento del quarto posto del Südtirol, oggi distante solo tre punti, contro una formazione che, finendo oggi il campionato, sarebbe retrocessa in Serie C. E ancora una volta Ranieri dovrà fare i conti con squalifiche e infortuni, col rischio di un nuovo forfait di Pavoletti, ma col recupero in extremis di Mancosu.

Il ritorno

Il Cagliari chiama e Mancosu risponde. E così il centrocampista rossoblù accelera i tempi di recupero dopo la distrazione ai flessori rimediata nella gara col Frosinone. Ieri Mancosu si è allenato parzialmente in gruppo, evitando la partitella finale, ma già oggi potrebbe avere il via libera per tornare a completa disposizione, abbastanza per entrare nella lista dei convocati per Perugia e prenotare un posto in panchina, almeno per ricominciare, dopo aver saltato le gare con Parma e Ternana.

La caviglia del capitano

Dopo quasi quattro mesi, Pavoletti aveva ritrovato un posto nella formazione titolare. L'ultima volta, nel giorno dell'esordio di Ranieri, il 14 gennaio contro il Como, con tanto di gol iniziale. Poi il tormento per una botta alla caviglia, probabilmente sottovalutata all'inizio (visto che sul mercato solo a fine gennaio si è cercato un altro attaccante, ma puntando sul semiesordiente Prelec) e un'assenza infinita, intervallata dalle due brevi e illusorie apparizioni con Venezia e Genoa. Poi il rientro e, contro la Ternana, l'ingresso dal primo minuto. Ma Pavoletti ha ricevuto una nuova botta proprio alla caviglia infortunata. Ha stretto i denti, salvo uscire nell'intervallo, un po' per necessità e un po' per scelta tecnica. Ieri il centravanti rossoblù ha lavorato in personalizzato e solo oggi, dopo l'allenamento del mattino, si potrà azzardare un'ipotesi di recupero, almeno per la panchina. Complicato, visto che si gioca già venerdì, una settimana corta che non aiuta a essere ottimisti sui recuperi. Come quello di Falco, anche ieri in differenziato per il fastidio al ginocchio colpito dieci giorni fa a Parma.