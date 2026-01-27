Cagliari: mamma, il turco Semih Kiliçsoy! 

Mamma, il turco Kiliçsoy! Riceve palla da Adopo, sfugge a Mandragora che prova persino a trattenerlo per la maglia e con un gioco di gambe pazzesco - in un fazzoletto di campo che non gli basterebbe nemmeno per soffiarsi il naso - manda al bar in un colpo solo Ndour, Pongračić, Gosens e Comuzzo. Cose da turchi. Come il gol, qualche minuto più tardi, che spalanca al Cagliari le porte del successo a Firenze e permette a lui di consacrarsi in rossoblù e in Serie A raggiungendo a quota 3 Esposito e Borrelli e tanti altri attaccanti iper collaudati. Oggetto misterioso sino a poche settimane fa, oggi Semih Kiliçsoy è diventato un fattore. Punto fermo e uno dei simboli della squadra di Pisacane che non smette di stupire (e non vuole certo smettere di farlo proprio ora).

Un segno del destino

E pensare che la svolta per il ventenne attaccante di Istanbul è avvenuta quasi per caso, contro il Pisa, “match-lunch” del 21 dicembre. Borrelli si trascinava una distorsione alla caviglia dalla gara precedente a Bergamo, era stato recuperato in extremis ma non era al top. Quel giorno avrebbe dovuto giocare Pavoletti, tradito, però, dalla febbre proprio alla vigilia della gara. Pisacane avrebbe potuto comunque osare con uno o con l’altro, ha scelto, invece, di rilanciare Kiliçsoy, appunto, reduce - a sua volta - da un’ora scarsa e opaca in Coppa Italia col Napoli diciotto giorni prima e, in campionato in generale, da sporadiche apparizioni impalpabili (in tutto 69 minuti) e la sensazione che non fosse all’altezza del calcio italiano (già si paventava la possibilità di una sua partenza a gennaio). La rete in avvio di ripresa ha cambiato la storia, quella al Torino il weekend successivo con una serpentina pazzesca l’ha proprio stravolta. Da allora, è diventato lui il centravanti di riferimento, anche quando Borrelli si è rimesso a completa disposizione. Là davanti, il Cagliari ruota attorno al suo talento.

Dalla bilancia al gol

Una crescita continua. Esponenziale. Oltre a segnare gol belli e pesanti, Kiliçsoy ha imparato a mettersi al servizio della squadra, con o senza palla tra i piedi. Rivelandosi così prezioso anche in fase di non possesso. Dal Pisa in poi ha giocato sempre titolare, eccetto la partita di Cremona dove è subentrato negli ultimi trenta minuti (contribuendo a cambiarla). Fatica ancora con l’italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. In campo. Anche con la lingua, tuttavia, sta facendo passi in avanti in un processo di integrazione più veloce del previsto, al netto delle difficoltà iniziali, complice qualche chilo di troppo. È arrivato nell’Isola sovrappeso, non è un mistero. Oltre ai paletti tattici dell’allenatore Pisacane, ha dovuto così rispettare anche quelli alimentari della nutrizionista del club Giovanna Ghiani. È stata dura i primi mesi, ma il risultato è stato eccezionale. Impensabile, sotto certi versi. Anche se già in tempi non sospetti i compagni e lo stesso Pisacane si erano sbilanciati su di lui. «Sarà la grande sorpresa del nostro campionato», aveva detto Caprile in un’intervista a L’Unione Sarda appena cominciata la stagione.

Il colpo del patron

Il primo in assoluto a crederci, è stato, però, il presidente Giulini. Quando glielo hanno proposto è rimasto folgorato, si è subito confrontato con i suoi più stretti collaboratori e a quel punto ha dato mandato al ds Angelozzi di portare a termine l’operazione con il Beşiktaş (prestito con diritto di riscatto a 12 milioni) dove Kiliçsoy aveva segnato 16 gol in 85 partite, la prima a soli 18 anni. Cagliari, il futuro è adesso. Il futuro è turco.

