Cagliari, maledetti calci di rigore 

Napoli dcr 10

Cagliari 9

Napoli (4-5-1) : Milinkovic-Savic 6,5 , Mazzocchi 5,5 (23' st Buongiorno 6,5 ), Beukema 6 , Juan Jesus 6 , Olivera 6 (29' st Lang 6 ), Vergara 6,5 (29' st Neres 5 ), Elmas 6 , Politano 6,5 , Ambrosino 5,5 (15' st McTominay 5,5 ), Spinazzola 6 , Lucca 6,5 (23' st Højlund 6 ). In panchina Contini, Ferrante, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka. Allenatore Conte 6 .

Cagliari (4-3-3) : Caprile 7 , Di Pardo 6 , Luperto 7 , Rodriguez 6 (15' st Idrissi 6,5 ), Obert 6,5 , Gaetano 5,5 (11' st Esposito 7 ), Deiola 6,5 (39' st Felici SV ), Adopo 6 , Luvumbo 5,5 , Pavoletti 5,5 (11' Borrelli 6,5 ), Kiliçsoy 5 (11' st Prati 6,5 ). In panchina Radunovic, Ciocci, Zappa, Cavuoti, Liteta, Pintus, Rog, Trepy, Sulev, Grandu. Allenatore Pisacane 6,5 .

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 27' Lucca; nel st 21' Esposito.

Rigori : per il Napoli segnano Politano, McTominay, Lang, Hojlund, Elmas, Milinkovic-Savic, Spinazzola, Juan Jesus e Buongiorno; fallisce Neres; per il Cagliari segnano Obert, Borrelli, Prati, Esposito, Luperto, Adopo, Idrissi e Di Pardo; falliscono Felici e Luvumbo.

Note : angoli 6-3 per il Napoli. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Luperto, Prati.

Spettatori: 40mila circa.

L’onore delle armi e la soddisfazione di aver portato il Napoli sino ai rigori. Ai quarti, però, ci va la squadra di Conte, più precisa dal dischetto dopo una partita più rognosa del previsto, giocata con grande intensità dal Cagliari e chiusa sull’1-1, tra il vantaggio di Lucca nel primo tempo e il pari di Esposito, ancora lui, nella ripresa. Fatali gli errori dagli undici metri di Felici (traversa) e Luvumbo (tiro parato) dopo che Obert, Borrelli, Prati, lo stesso Esposito, Luperto, Adopo, Idrissi e Di Pardo avevano centrato il bersaglio e Caprile respinto il penalty di Neres. Finisce così 10-9 e dopo tre turni, dunque, i rossoblù salutano la Coppa Italia, con la certezza, però, di averci provato sino in fondo. Ora testa alla Roma.

Turnover

Pisacane e Conte sfruttano la serata per dar spazio a chi sinora ha giocato meno (o nulla, come Rodriguez) senza, comunque, impoverire le squadre. Ci sono pure Kiliçsoy, Di Pardo, Luvumbo e il capitano Pavoletti nell’undici rossoblù. Ricapitolando: Caprile in porta, Di Pardo, Luperto, Rodriguez e Obert in difesa, Gaetano e Adopo con Deiola, Pavoletti nel cuore dell’attacco, Luvumbo e Kiliçsoy larghi a completare il tridente. Dal 4-3-3 del Cagliari al 4-5-1 del Napoli, a sua volta al via con Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Vergara, Elmas, Politano, Ambrosino, Spinazzola e Lucca.

Il match

Il Napoli sembra avere pieno controllo del campo. È inconcludente, però. E deve attendere il 27’ per sbloccare la partita. Il gol di Lucca nasce da una punizione di Elmas deviata in angolo da Luperto. Sugli sviluppi del corner, il cross chirurgico di Vergara verso il secondo palo, il centravanti piemontese sovrasta Di Pardo e insacca di testa. Un’occasione e un gol, di fatto. Il Cagliari resta a guardare.

Pisacane dà la scossa dalla panchina in avvio di ripresa con un triplo cambio: fuori Gaetano, Kiliçsoy e Pavoletti, dentro Esposito, Prati e Borrelli. Poi ancora Idrissi per Rodriguez. È un’altra squadra. Anche Conte solleva l’asticella inserendo McTominay. I tiri dalla distanza proprio di Prati ed Esposito a rompere il ghiaccio. E ancora Esposito timbra il cartellino al 21’: palla recuperata nell’area rossoblù da Deiola, il lancio a seguire per Borrelli, un rimpallo favorisce poi l’ex Empoli che fulmina Milinkovic-Savic. Il Napoli accusa il colpo, così Conte butta nella mischia pure Højlund, Buongiorno, Lang e Neres. Partenopei iper offensivi, ma il Cagliari è messo benissimo in campo. E ha addirittura l’occasione del sorpasso con Deiola che, però, impatta male di testa. Ultimo cambio: Felici per lo stesso Deiola. Il finale è un assedio azzurro. Provvidenziale Caprile sulla girata di sinistro di McTominay. Ancora Caprile sul tentativo di Neres. Si va così ai rigori. Maledetti rigori.

