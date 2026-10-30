Cagliari, Maldini tirato a lucido per la Lazio 

Tirato a lucido. Settantacinque minuti in panchina contro la Roma gli sono bastati per ricaricare le pile. Giusto in tempo per la sfida con la Lazio, l’ultima squadra in cui ha giocato prima di sbarcare nell’Isola. Ogni partita sembra essere diventata speciale quest’anno per Daniel Maldini, ma questa di domani pomeriggio lo è - indubbiamente - un po’ di più dal punto di vista emotivo, e pure agonistico. Perché i punti iniziano a pesare (non solo per la classifica) e perché lui conserva un minimo di rivalsa. Sotto sotto, sperava di essere riscattato dal club biancoceleste dopo cinque mesi tra alti e bassi, forse più alti che bassi, schierato in un ruolo non suo, peraltro, quello della punta centrale. Quale occasione migliore, insomma, per farsi rimpiangere mostrando il meglio di sé contro i suoi ex compagni e la dirigenza che lo ha lasciato andar via senza troppi convenevoli a giugno dopo averlo sedotto a gennaio.

Il fuoco dentro

Col Bologna sembrava l’ombra di se stesso, tre giorni dopo all’Olimpico ha avuto un impatto a dir poco esplosivo quando è subentrato, nel finale, dando la scossa alla sua squadra già prima del gol, il quinto dall’inizio del campionato. Come la maggior parte dei compagni, ha accusato un contraccolpo psicologico dopo un avvio di stagione impressionante, forse anche atletico avendole giocate tutte. Ed è stato magari tra i primi a pagare lo sfilacciarsi della squadra nelle due gare precedenti, soprattutto a Monza (perdendo, tra l’altro, il pallone da cui è nato il vantaggio brianzolo). Quando poi si è riseduto al tavolo da gioco, ha messo subito sul piatto la sua qualità e la sua leadership tecnica. Lo strappo nell’azione che ha mandato al tiro Mendy qualche minuto prima del 2-2, ha dato proprio l’idea della rabbia che si portava dentro. Il tocco pregiato a battere il portiere Gollini ha deliziato persino la platea giallorossa che lo aveva “pizzicato” al suo ingresso in campo per i recenti trascorsi laziali.

Nel posto giusto

Con la maglia della Lazio, Maldini ha trascorso un girone di ritorno nel complesso positivo, soprattutto all’inizio. In tutto dodici partite di cui nove da titolare e arricchite dalle reti al Sassuolo e all’Udinese. Numeri in linea con l’andamento della squadra. Nulla a che vedere, chiaramente, con quelli che sta sfornando oggi con il Cagliari dove, oltre a un ambiente confortevole e alla fiducia incondizionata da parte dell’allenatore, ha trovato l’habitat tattico ideale, con la libertà di svariare e una punta di riferimento. Numeri importanti, dunque, e altrettanta qualità.

Lo step decisivo

Il talento del fantasista ex Milan non è mai stato messo in discussione una volta lasciato il nido rossonero, neanche quando il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Quest’anno, Pisacane gli sta chiedendo uno sforzo ulteriore in fase di non possesso, che poi è lo step decisivo, quello che probabilmente ancora gli manca (o gli mancava?) per uscire definitivamente dal guscio. «Qui sto davvero bene», ha detto in sala stampa all’Olimpico subito dopo il match con la Roma, con lo sguardo soddisfatto, solare, sereno. «A Cagliari sto trovando davvero tanta fiducia da parte di tutti: mister, staff, compagni», ha ammesso per poi entrare nel dettaglio. «Il mister ci dà dei compiti precisi senza palla, ma poi ci lascia svariare: abbiamo una certa libertà in avanti». Così sono arrivati i primi cinque gol in rossoblù. Il sesto spera di segnarlo proprio alla “sua” Lazio.

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