Cagliari, Makoumbou è in dubbio 

Assemini. Tra tutti, Makoumbou è quello di cui Ranieri non farebbe mai a meno. E quando il tecnico del Cagliari parla del suo infortunio prima di iniziare la conferenza stampa, ha il volto sofferente, per quanto non abbia perso la speranza di recuperarlo in extremis. Tradito da una contusione al ginocchio durante l’allenamento di ieri, il centrocampista congolese si è dovuto così fermare ed è a forte rischio per la gara di domani sera a San Siro col Milan. Nulla di allarmante, ma i tempi sono evidentemente ristretti.

Il punto

Fiato sospeso, dunque, al “Crai Sport Center” di Assemini dove questa mattina è in programma la rifinitura prima della partenza per Milano. Sotto osservazione anche Viola che ieri ha svolto un lavoro personalizzato ma potrebbe provare a forzare e mettersi a disposizione dello staff tecnico almeno per uno scampolo di partita. Scalpita anche Mancosu, che punta alla convocazione dopo quasi quattro mesi di assenza. Sicuramente out, invece, Jankto, che rischia di saltare anche lo scontro diretto con il Sassuolo. Domani al “Meazza” non ci saranno nemmeno Gaetano e Augello, entrambi squalificati per un turno dal Giudice sportivo. Restano in diffida Dossena, Pavoletti e Prati. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA