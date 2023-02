Cagliari, mai più senza Mancosu 

Perché l'incubo di Mancosu è iniziato a metà ottobre, alla vigilia della trasferta di Ascoli. Fin lì, otto presenze con 2 reti (entrambe alla Domus) e altrettanti assist. Poi un primo fastidio muscolare, tre gare fuori, il ritorno stringendo i denti e, dopo le apparizioni a mezzo servizio contro Pisa e Frosinone, il nuovo stop per un problema al soleo. Mancosu è rimasto fuori per ben sette partite, togliendo al Cagliari la sua personalità e le giocate di uno dei pochi centrocampisti capaci di mettere insieme quantità e qualità. Quanta qualità.

Claudio Ranieri lo ha tenuto ai box per un paio di partite. In panchina, a respirare di nuovo l’atmosfera della gara. Poi se lo è coccolato in settimana, ne ha valutato i progressi e poi, venerdì, ha deciso di gettarlo nella mischia. Con giudizio, perché il Cagliari ha bisogno di Mancosu, ma non può permettersi di riperderlo. L'ultima volta era quel lontano 27 novembre, gli ultimi 17 minuti (più recupero) a Frosinone, da subentrato, ma giocando praticamente da fermo e calciando sempre con il sinistro, per la paura di farsi di nuovo male.

Sono bastati quarantacinque minuti per capire quanto Marco Mancosu sia mancato al Cagliari negli ultimi due mesi e mezzo. Un tempo, giocato al piccolo trotto, con un evidente ritardo di condizione e con la paura, la solita maledetta paura, di risentire il dolore e doversi di nuovo fermare. Ma pure con quella zavorra, il numero 5 rossoblù ha dato un senso al pomeriggio. Ogni pallone che passava dalle sue parti si trasformava in un'idea o un'azione pericolosa, da fermo o in movimento. E non è certo un caso che, con Mancosu rimasto negli spogliatoi nell'intervallo, il Cagliari si sia ritrovato al buio e a dover vincere solo grazie a un guizzo del solito Lapadula.

Maneggiare con cura

Il ritorno

Sette gare ai box, poi le due panchine con Spal e Modena, ma senza mai fare neanche riscaldamento. Poi, finalmente, una settimana di lavoro senza allarmi, quella partitella di mercoledì con gli occhi di Ranieri addosso. Che ha trovato nel cagliaritano l'interruttore per accendere la squadra. Le indicazioni, la trequarti come trampolino di lancio e la libertà di movimento alla ricerca della mattonella giusta per far girare il Cagliari. Ed eccolo, Mancosu, in campo contro il Benevento. Subito una punizione dal limite che ha fatto venire i brividi a Paleari e compagni, poi una palla addomesticata nella propria metà campo e trasformata in assist d'oro per Prelec, ipnotizzato dal portiere ospite. E infine, quella mezza girata dal limite a sfiorare il palo. Abbastanza per capire che esiste un Cagliari con e un Cagliari senza Mancosu. E che quello "con” è decisamente tutta un'altra cosa.

«Ha fatto un tempo magnifico», ha voluto sottolineare Ranieri a fine partita, «un giocatore da Serie A, vede il calcio in un'altra maniera». Anche per questo, alla fine del primo tempo, l’allenatore lo ha fermato. Perché un gioiello così va trattato con grande attenzione, per evitare ricadute o altri problemi. Un Mancosu così il Cagliari non vuole più perderlo. E sabato a Bari servirà il talento e il carisma di tutti i senatori per andare a caccia dell’impresa.

