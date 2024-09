Cagliari, mai di domenica alle 15 

Nove partite più la Coppa Italia. È il calendario annunciato dalla Lega Serie A che riguarda il Cagliari, con i rossoblù e i tifosi che ora conoscono il programma sino alla tredicesima giornata e la data dei sedicesimi di finale in gara secca contro la Cremonese (in caso di parità al 90’ si va subito ai rigori). Questa partita si giocherà alla Domus martedì 24 alle ore 18.30, in palio c’è un posto agli ottavi di dicembre a Torino con la Juventus.

Gli incroci

Se per il prossimo turno la data di Cagliari-Napoli (domenica 15 ore 18) era stata annunciata lunedì, ieri - come previsto a inizio stagione - è uscito il calendario di anticipi e posticipi fino alla tredicesima giornata. Nel quinto turno c’è la quarta gara in casa su cinque, quella contro l’Empoli che aprirà il programma venerdì 20 alle 18.30: una sfida particolare per Davide Nicola, Sebastiano Luperto e Razvan Marin, che incrociano il loro recentissimo passato visto che erano in Toscana nella scorsa stagione e hanno ottenuto la salvezza nel recupero dell’ultima partita con la Roma. Si torna poi in campo dieci giorni dopo, lunedì 30 alle 20.45, a Parma per chiudere la sesta giornata nella riedizione della semifinale playoff del 2023. Prima della seconda sosta per le nazionali l’appuntamento è a Torino con la Juventus, domenica 6 ottobre alle 12.30.

Al rientro

Dopo la seconda sosta Davide Nicola avrà altre due sfide da ex consecutive. Per l’ottava giornata il Cagliari torna a casa e lo farà domenica 20 ottobre alle 18 contro il Torino, dove il tecnico ha sia giocato nel 2005-2006 che allenato nel 2021. Venerdì 25 ottobre, alle 18.30, alla nona i rossoblù vanno a Udine coi bianconeri friulani guidati da Nicola nel 2018-2019. La decima giornata è l’unico turno infrasettimanale del campionato, anche qui aperto dal Cagliari che ospita il Bologna dell’ex Lykogiannis martedì 29 ottobre sempre alle 18.30. Novembre comincia invece lunedì 4 alle 20.45, con la trasferta all’Olimpico contro la Lazio, quindi si chiude il terzo blocco di partite con la supersfida di sabato 9 novembre alle 18 alla Domus col Milan, dove il Cagliari proverà a interrompere la lunga serie negativa coi rossoneri (una vittoria negli ultimi 25 anni). Dopo la sosta di novembre, la terza del campionato, la ripresa è prevista domenica 24 novembre alle 12.30, nell’incontro tutto rossoblù al Ferraris col Genoa. Per il resto del calendario del girone d’andata (fino alla diciannovesima giornata) l’appuntamento è per il 9 ottobre.

