Cagliari, magari era proprio quello che serviva 

La doccia è gelata. Raffredda i bollenti spiriti e riporta un po’ tutti sulla terra - giocatori, allenatore, dirigenti, tifosi - dopo un avvio di stagione pazzesco, al di sopra di ogni più rosea aspettativa, comunque speciale (e reale). Il Cagliari ha alle spalle ancora tredici squadre in classifica (comprese Juventus, Napoli, Torino e Atalanta) con un rassicurante +9 sulla zona retrocessione. Tredici punti sono un tesoretto invidiabile dopo sette giornate appena. E la disfatta di Monza va oltre il 4-0 finale: è il confine tra il paradiso e l’inferno per una squadra in evoluzione che ha bisogno di essere al top in ogni aspetto (tattico, tecnico, fisico, mentale, soprattutto mentale) per rendere al meglio. Così ha dimostrato di poter competere persino con le big. Basta, però, che una sola componente venga meno per far saltare il banco. A quel punto può perdere contro chiunque. Addirittura perdersi in se stessa e precipitare nel vuoto, come è successo l’altro ieri allo stadio Brianteo. Maledetto equilibrio.

Tutti dietro la lavagna

Dopo una serata così diventa complicato - oggettivamente - individuare il colpevole. La palla persa da Maldini da cui è nato il vantaggio del Monza nel momento migliore del Cagliari è stato un episodio cruciale, certo. Ha stravolto il copione. Ma c’era poi tutta una partita da giocare. E gli errori individuali si sono susseguiti uno dietro l’altro senza un filo logico. È stato un “suicidio di massa”. Tutti hanno contribuito - chi più, chi meno - alla debacle minando quell’equilibrio che aveva permesso - paradossalmente - di attutire colpi ben più forti rispetto a quello brianzolo.

Le scelte e il destino

Alla luce del risultato, non ha pagato la decisione di cambiare l’assetto offensivo e arretrare alcune pedine chiave come Maldini e Adopo. Ma la linea che separa ciò che è stato da ciò che sarebbe potuto essere è talmente sottile che non basterebbe una macchina del tempo per trovare risposte certe. Sino al gol di Kouadio, nato appunto da una disattenzione individuale a centrocampo, il Cagliari, infatti, aveva pieno possesso del match e avrebbe meritato indubbiamente il vantaggio. E viene da domandarsi, quale piega avrebbe preso la serata se avesse sbloccato per primo il risultato in una delle due occasioni create in avvio con Nzola e, soprattutto, Mendy. Magari si sarebbe compattato come sempre ha fatto a prescindere dalle due punte più Maldini. Magari no.

Il contraccolpo

A prescindere dalla “porta scorrevole” del destino (“sliding doors”, come il famoso film di Peter Howitt alla fine degli Anni Novanta) la reazione nella ripresa non può avere una spiegazione logica, tanto meno giustificabile. La squadra si è disunita, allungata, e si è concessa all’avversario senza nemmeno provare a reagire. Come se avesse avuto un contraccolpo psicologico e pagato in una sera tutto il dispendio di energie mentali accumulato nei primi due mesi di campionato. Senza più un filtro nel cuore del campo, senza quello spirito solidale collettivo che le ha permesso di ottenere risultati fuori portata.

Il calendario

Una prestazione al limite dell’imbarazzo, insomma, dal 40’ in poi, con quattro sventole. Magari proprio quello di cui aveva bisogno il Cagliari per resettarsi dopo aver toccato il cielo con un dito. In fondo, una sconfitta vale comunque zero a prescindere dal risultato e magari davvero, una botta così forte aiuterà a non perdere di vista la realtà, come ha sottolineato a fine gara il capitano Deiola. Il calendario, peraltro, offre subito l’opportunità per il riscatto sabato alla Domus contro un Bologna in crisi d’identità dopo anni al top, sotto di ben otto lunghezze in classifica e reduce a sua volta dalla sconfitta interna con l’Inter. Un bivio cruciale, tra l’altro, per i rossoblù di Pisacane che precederà la doppia trasferta in sei giorni all’Olimpico contro Roma e Lazio. Sale l’asticella, insomma, mentre il campionato sta entrando sempre più in circolo. E la serata di Monza - paradossalmente - può aver permesso al Cagliari di rimettere a fuoco i propri limiti per trasformarli nella sua arma migliore (e vincente) come è stato sino all’altro ieri.

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