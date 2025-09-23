Cagliari, ma quanto è bello vincere 

Cagliari 4

Frosinone 1

Cagliari (4-3-1-2) : Ciocci 6 ; Zappa 6 (45' pt Di Pardo 6 ), Zé Pedro 6,5 , Luperto 6,5 , Idrissi 6,5 ; Rog 5,5 (1' st Deiola 6,5 ), Mazzitelli 6 (23' st Adopo 6 ), Cavuoti 7 ; Gaetano 6,5 (32' st Esposito 6 ); Kılıçsoy 5,5 (1' st Felici 7,5 ), Borrelli 7 . In panchina Caprile, Sarno, Palestra, Rodríguez, Prati, Belotti, Liteta, Pavoletti, Franke, Grandu. Allenatore Pisacane 7 .

Frosinone (4-3-3) : Pisseri 6 ; J. Oyono 5,5 (15' st Calvani 6 ), Cittadini 5 , Gelli 6 , Bracaglia 5,5 (36' st Dixon SV ); Cichella 5,5 (14' st Koutsoupias 5,5 ), Grosso 6 (21' st Calò 5,5 ), Ndow 6 (21' st Raychev 5,5 ); Kvernadze 5 , Vergani 6,5 , Masciangelo 5,5 . In panchina Lolić, Palmisani, Obleac, Cichero, Colley, Toci. Allenatore Alvini 6 .

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel primo tempo 2' Gaetano (r), 36' Vergani, nella ripresa 22' Borrelli, 35' Felici, 39' Cavuoti.

Note : ammoniti Cittadini, Grosso. Angoli 5-4. Recupero 3' pt-4' st. Spettatori 11.444.

Col vento in Coppa. Dopo due vittorie consecutive in campionato, il Cagliari si prende la scena anche in Coppa Italia battendo il Frosinone alla Unipol Domus per 4-1 e conquistando così l’acceso agli ottavi di finale dove affronterà il Napoli al “Maradona” in una sorta di rivincita per la sconfitta al 95’ del 30 agosto. Cambiano quasi tutti interpreti ma non il risultato per una squadra che sembra trovarsi a memoria anche con le seconde linee. Alla lunga si sente, comunque, la differenza di categoria tra le due squadre. A segno Gaetano su rigore già al secondo giro di lancette, nell’ordine poi Borrelli, Felici e infine Cavuoti. Di Vergani l’inutile rete del provvisorio 1-1. Un’altra soddisfazione per Pisacane, particolarmente legato, tra l’altro, a questa manifestazione avendola vinta lo scorso anno con la Primavera.

La gara di ieri è stata poi l’occasione per coinvolgere chi aveva trovato poco spazio. Rossoblù - schierati attraverso il 4-3-1-2 - al via, infatti, con Ciocci in porta, Zappa, Luperto, Zé Pedro e Idrissi in difesa, Cavuoti e Rog ai fianchi del regista Mazzitelli, Gaetano tra le linee alle spalle della coppia Kiliçsoy-Borrelli. In campo col 4-3-3, invece, il Frosinone: Pisseri, Oyono, Cittadini, Gelli, Bracaglia, Cichella, Grosso, Ndow, Kvernadze, Vergani e Masciangelo gli undici scelti per l’occasione da Alvini.

Avvio a dir poco esplosivo. Borrelli viene atterrato in area dopo appena 52 secondi da Cittadini: il destro vincente al fil di palo di Gaetano dal dischetto sblocca così il risultato. Il Cagliari ha ben altro passo e dopo aver rischiato grosso su una palla persa da Rog (Kvernadze calcia incredibilmente fuori), si divora due occasioni. La prima con Kiliçsoy che, imbeccato divinamente da Gaetano, controlla bene il pallone ma non calcia subito in porta dando così il tempo al difensore di recuperare. Poi è lo stesso fantasista napoletano a tirare alle stelle da posizione invitante. Al 36’ arriva, a sorpresa, il pareggio ciociaro sugli sviluppi di un corner: Gelli di testa pesca sotto porta Vergani che, solo soletto, insacca. Due minuti dopo, sempre su corner, il colpo di testa di Ndow che centra in pieno la traversa. Di Pardo per Zappa (tradito dalla coscia sinistra) il primo cambio, forzato, a ridosso dell’intervallo. Al rientro in campo, invece, fuori Rog e Kiliçsoy, dentro Deiola e Felici.

La goleada

Ispiratissimo l’ex Feralpisalò. Prima s’infila in area con una serpentina senza, però, trovare il contributo decisivo dei compagni, poi si mette in proprio con un tiro a giro trovando, invece, la respinta del portiere. Ed è sempre lui, a 22’, a dare lo strappo e consegnare la palla del 2-1 a Borrelli che segna col piattone destro. Timida e confusa la reazione del Frosinone. E dopo un tentativo personale dalla distanza, Idrissi smarca con un tocco pregiato proprio Felici che infila il portiere Pisseri col destro in diagonale firmando così il 3-1 al 35’. Finale in carrozza. In campo c’è anche Esposito che al 39’ chiude il triangolo con Cavuoti consentendogli di battere a rete al volo e fissare il punteggio sul 4-1. Ora testa all’Inter.

